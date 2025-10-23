 Aller au contenu principal
SEB-Ventes du T3 -1,2% sur un an à €1,92 md
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 19:02

SEB SA SEBF.PA :

* VENTES DU T3 EUR 1,92 MD, -3,5% PUBLIÉ ET -1,2% À TCPC

* RÉSULTAT OPÉRATIONNEL D’ACTIVITÉ (ROPA) À 9 MOIS : EUR 267 MLNS, -39,8%

* CONFIRMATION DES PERSPECTIVES 2025 ANNONCÉES LE 6 OCTOBRE

* MISE EN ŒUVRE D’UN PLAN DE REBOND: ENVIRON EUR 200 MLNS D’ÉCONOMIES RÉCURRENTES VISÉES À HORIZON 2027

Texte original nNDL1Q8dsB Pour plus de détails, cliquez sur SEBF.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

SEB
49,3600 EUR Euronext Paris -1,87%
