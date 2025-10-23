SEB-Ventes du T3 -1,2% sur un an à €1,92 md

SEB SA SEBF.PA :
* VENTES DU T3 EUR 1,92 MD, -3,5% PUBLIÉ ET -1,2% À TCPC
* RÉSULTAT OPÉRATIONNEL D’ACTIVITÉ (ROPA) À 9 MOIS : EUR 267 MLNS, -39,8%
* CONFIRMATION DES PERSPECTIVES 2025 ANNONCÉES LE 6 OCTOBRE
* MISE EN ŒUVRE D’UN PLAN DE REBOND: ENVIRON EUR 200 MLNS D’ÉCONOMIES RÉCURRENTES VISÉES À HORIZON 2027
Texte original nNDL1Q8dsB Pour plus de détails, cliquez sur SEBF.PA
(Rédaction de Gdansk)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer