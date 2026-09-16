SEB : TP ICAP Midcap voit dans le nouveau directeur général un profil en phase avec le plan Rebond

(Zonebourse.com) - SEB cède 0,27% ce mercredi, prolongeant le repli de 2,87% enregistré la veille. Le titre reste ainsi sous pression au lendemain de l'annonce de la nomination de Loïc Moutault au poste de directeur général. Pour TP ICAP Midcap, qui reste à l'achat sur le dossier, ce changement à la tête du groupe ne remet toutefois pas en cause la stratégie engagée.

Le profil du nouveau dirigeant apparaît au contraire cohérent avec les deux grands piliers du plan Rebond : réduction des coûts d'un côté, accélération de la croissance, de l'innovation et du digital de l'autre.

Loïc Moutault prendra ses fonctions le 1er octobre 2026, en remplacement de Stanislas de Gramont. Le conseil d'administration inscrit cette nomination dans une logique de continuité et a confirmé les ambitions du plan Rebond ainsi que les objectifs annuels et de moyen terme du groupe. Il met notamment en avant la capacité du nouveau dirigeant à "mobiliser et transformer des organisations complexes".

Le plan Rebond doit permettre à SEB de simplifier son organisation, de renforcer son agilité opérationnelle et d'accélérer sa transformation digitale et marketing ainsi que l'innovation. À moyen terme, le groupe ambitionne une croissance organique tendant vers 5% par an et, dans un premier temps, un retour de la marge opérationnelle d'activité à 10%.

Sur le volet des coûts, SEB vise 200 millions d'euros d'économies récurrentes en rythme annualisé à fin 2027, grâce notamment à la réduction des achats indirects, à l'amélioration de l'efficacité industrielle et à l'optimisation des frais de structure.

Le programme est déjà entré dans sa phase d'exécution : des accords sociaux ont été signés en France et en Allemagne, plus de 400 actions ont été lancées dans les achats et près de 90% des réductions de références produits ont été identifiées. Après 20 millions d'euros d'économies matérialisées au premier semestre 2026, SEB prévoit d'en réaliser entre 40 et 60 millions sur l'ensemble de l'exercice.

Pour TP ICAP Midcap, l'expérience de Loïc Moutault dans la transformation d'organisations complexes pourrait se révéler particulièrement utile lors de la deuxième phase du plan, plus délicate puisqu'elle touche davantage aux structures et aux équipes qu'aux seuls achats.

Le digital et la croissance au coeur de son parcours

C'est toutefois sur le volet croissance et agilité stratégique que son parcours apparaît le plus en phase avec les ambitions de SEB. À la tête de Royal Canin entre 2014 et 2022, Loïc Moutault a doublé le chiffre d'affaires de l'entreprise tout en conduisant sa transformation digitale.

Celle-ci s'est d'abord appuyée sur la digitalisation du réseau professionnel, notamment auprès des vétérinaires et des éleveurs à partir de 2017, avant une accélération dans le direct-to-consumer. Une plateforme d'e-commerce B2B a notamment généré une croissance de 49% dès sa première année, souligne TP ICAP Midcap.

Cette expérience fait directement écho à l'un des axes du plan Rebond, qui prévoit d'accélérer la transformation digitale et marketing de SEB, alors que le direct-to-consumer reste encore sous-développé au regard du poids global du digital dans l'activité du groupe.

Chez Mars Petcare, qu'il a dirigé de 2022 à 2026 avec des activités réparties dans 130 pays, Loïc Moutault a déployé cette stratégie à plus grande échelle. Son passage a notamment été marqué par un programme digital pouvant atteindre 1 milliard de dollars sur trois ans, la mise en place d'un Digital Advisory Board consacré à la data et au commerce digital, ainsi que le pilotage du Companion Fund II, un fonds de

capital-risque de 300 millions de dollars consacré à l'innovation dans la santé et les services pour animaux de compagnie.

Pour TP ICAP Midcap, cette approche de l'innovation ouverte, consistant notamment à s'appuyer sur des acteurs externes plutôt que de développer systématiquement les nouvelles solutions en interne, pourrait également trouver des applications chez SEB, dont le portefeuille multimarques présente certaines similitudes avec celui de Mars.

Au total, le bureau d'études considère que le parcours de Loïc Moutault répond aux deux facettes du plan Rebond : poursuivre l'amélioration de l'efficacité opérationnelle tout en donnant davantage d'élan à la croissance, au digital et à l'innovation. TP ICAP Midcap maintient ainsi sa recommandation d'achat sur SEB.

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