Seb: ROPA en hausse de plus de 10% en 2024 information fournie par Cercle Finance • 27/02/2025 à 07:25









(CercleFinance.com) - Le groupe Seb dévoile un résultat net retraité en croissance de 9,3% à 422 millions d'euros pour l'année 2024, ainsi qu'un résultat opérationnel d'activité (ROPA) en hausse de 10,5% à 802 millions, soit une marge opérationnelle de 9,7% contre 9,1% en 2023.



Le fabricant de petit électroménager a réalisé des ventes de 8,27 milliards d'euros, en hausse de 5% en organique (+3,2% en données publiées), une croissance de 6% de l'activité grand public ayant plus que compensé une baisse de 4,5% de l'activité professionnels.



Le conseil d'administration proposera à l'AG du 20 mai, au titre de 2024, un dividende en progression de 6,9% à 2,80 euros par action, auquel s'ajoutera une prime de fidélité de 10% pour les détenteurs d'actions inscrites au nominatif depuis plus de deux ans.



Abordant 2025 'avec confiance et détermination, prêt à poursuivre cette trajectoire', le groupe Seb anticipe une nouvelle année de croissance organique des ventes, accompagnée d'une nouvelle progression du ROPA.





Valeurs associées SEB 93,45 EUR Euronext Paris 0,00%