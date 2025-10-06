SEB révise ses objectifs 2025 avec la baisse d'activité en Europe

Un logo de l'entreprise française d'électroménager Groupe SEB est visible à l'usine Groupe Seb Moulinex à Mayenne

SEB a révisé lundi ses perspectives annuelles de croissance organique et de résultat opérationnel, souhaitant faire preuve de prudence dans un contexte "incertain et volatil" marqué par "marchés toujours concurrentiels".

Le groupe français table désormais sur une croissance organique des ventes stable à légèrement positive, contre une fourchette de 2% à 4% annoncée en juillet.

Le résultat opérationnel d’activité devrait s’établir entre 550 millions et 600 millions d'euros, contre une fourchette précédente de 700 millions à 750 millions d'euros.

"Cette révision intègre une activité moins soutenue qu’anticipé en Europe", précise le groupe dans un communiqué, ajoutant qu'aux Etats-Unis, SEB "est resté très pénalisé ces dernières semaines par l’attentisme des distributeurs Grand Public et de la clientèle Professionnelle."

Les ventes du troisième trimestre sont par ailleurs attendues en léger recul en organique, avec des résultats en retrait et inférieurs aux prévisions, selon un communiqué.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)