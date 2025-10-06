 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 062,50
-0,28%
Indices
Chiffres-clés

SEB révise ses objectifs 2025 avec la baisse d'activité en Europe
information fournie par Reuters 06/10/2025 à 07:37

Un logo de l'entreprise française d'électroménager Groupe SEB est visible à l'usine Groupe Seb Moulinex à Mayenne

Un logo de l'entreprise française d'électroménager Groupe SEB est visible à l'usine Groupe Seb Moulinex à Mayenne

SEB a révisé lundi ses perspectives annuelles de croissance organique et de résultat opérationnel, souhaitant faire preuve de prudence dans un contexte "incertain et volatil" marqué par "marchés toujours concurrentiels".

Le groupe français table désormais sur une croissance organique des ventes stable à légèrement positive, contre une fourchette de 2% à 4% annoncée en juillet.

Le résultat opérationnel d’activité devrait s’établir entre 550 millions et 600 millions d'euros, contre une fourchette précédente de 700 millions à 750 millions d'euros.

"Cette révision intègre une activité moins soutenue qu’anticipé en Europe", précise le groupe dans un communiqué, ajoutant qu'aux Etats-Unis, SEB "est resté très pénalisé ces dernières semaines par l’attentisme des distributeurs Grand Public et de la clientèle Professionnelle."

Les ventes du troisième trimestre sont par ailleurs attendues en léger recul en organique, avec des résultats en retrait et inférieurs aux prévisions, selon un communiqué.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 08:19

    Les carottes sont cuites.
    Ça sent le brûlé.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen s'exprime devant le Parlement européen le 7 juillet 2025 ( AFP / Jean-Christophe VERHAEGEN )
    Motions de censure et invectives: tensions croissantes au Parlement européen
    information fournie par AFP 06.10.2025 08:45 

    Des "divisions extrêmement profondes"... L'examen de deux motions de censure contre Ursula von der Leyen va de nouveau mettre à l'épreuve la majorité dite pro-européenne au Parlement à Strasbourg, après plus d'un an de crispations et d'invectives Débattues ce lundi ... Lire la suite

  • Ancienne Bourse de Paris
    L'Europe vue en légère baisse après une semaine solide, la France inquiète
    information fournie par Reuters 06.10.2025 08:44 

    par Diana Mandia Les principales Bourses européennes sont attendues en légère baisse lundi à l'ouverture, après avoir enregistré vendredi leur meilleure performance hebdomadaire en cinq mois grâce aux anticipations de nouvelles baisses de taux aux Etats-Unis, tandis ... Lire la suite

  • CARMILA : Le mouvement reste haussier
    CARMILA : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 06.10.2025 08:38 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • VIRIDIEN (ex CGG) : Le mouvement reste haussier
    VIRIDIEN (ex CGG) : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 06.10.2025 08:37 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank