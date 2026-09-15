SEB recule à Paris, le Brésil sous surveillance

Le groupe spécialisé dans le domaine du petit équipement domestique, qui vient de nommer Loïc Moutault en qualité de directeur général du groupe à compter du 1er octobre, recule de 2,61% à la Bourse de Paris. TP ICAP Midcap reste à l'Achat sur le titre, estimant que le retour attendu d'un épisode El Niño potentiellement très marqué en 2026-2027 pourrait soutenir la demande au Brésil.

Le bureau d'études relève toutefois que le diagnostic de SEB sur le marché brésilien a évolué. Alors qu'en 2025 le groupe invoquait des facteurs météorologiques pour expliquer sa faiblesse, il attribue désormais son recul à la distribution physique, malgré de bonnes performances en ligne.

Cette évolution pourrait révéler un problème davantage commercial et structurel que climatique.

Après une croissance organique de 10,9% en Amérique du Sud au premier trimestre 2026, celle-ci a ralenti à 1,3% au deuxième trimestre, avec une activité en retrait au Brésil. TP ICAP Midcap estime que le développement de l'e-commerce au détriment des magasins physiques pourrait pénaliser SEB, historiquement bien implanté dans les circuits traditionnels et davantage positionné sur le haut de gamme.

Le second semestre constituera donc un test. Si El Niño se confirme avec l'intensité attendue sans entraîner de reprise des ventes de SEB au Brésil, cela renforcerait l'hypothèse d'un problème structurel de positionnement, notamment dans le digital.

A l'inverse, une accélération de l'activité serait de nature à rassurer sur les perspectives du groupe dans le pays.

Depuis le début de l'année, l'action SEB progresse de 15%.