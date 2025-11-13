SEB, plus forte baisse du SBF 120 à la mi-séance du jeudi 13 novembre 2025

(AOF) - SEB (-0,93%, à 49,18 euros)

SEB poursuit son repli et, hors séance du jour, a dévissé de 25,57% depuis le 3 octobre dernier, date à laquelle le groupe a lancé un avertissement sur résultats. Le spécialiste du petit électroménager cible désormais une croissance organique de ses ventes stable à légèrement positive, contre une fourchette de 2 % à 4 % annoncée en juillet.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Leader mondial du petit électroménager avec près de 30 % du marché, né en 1944 avec un vaste portefeuille de marques (All-Clad, Curtis, Krups, Lagostina, Moulinex, Rowenta, Supor, T-Fal, WMF...), dont 4 mondiales, 17 régionales, 3 haut de gamme et 6 professionnelles ;

- Revenus de 8,3 Mds€ répartis entre l’Europe occidentale pour 34 %, la Chine pour 28 %, les Amérique pour 16 % et le reste de l’Asie pour 7 % ;

- Chiffre d’affaires réalisé à 88 % auprès du grand public et 12 % auprès des professionnels ;

- Modèle d’affaires sur 5 piliers : la force des marques, l’expansion internationale visant aux leaderships nationaux, la croissance par complémentarité des marques, la compétitivité par la fabrication des produits à haute valeur ajoutée dans les pays matures et le recours à l’économie circulaire ;

- Capital verrouillé par les familles fondatrices agissant de concert (34,6 %), suivies de Fédéractive (7,2 %), de BPI France (5,2 %), du Fonds stratégique de participations (4,7 %) et des salariés (3,3 %), le conseil de 14 administrateurs étant présidé par Thierry de La Tour d’Artaise, Stanislas de Gramont assurant la direction générale.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- retour à la hausse de la rentabilité via le renforcement dans les systèmes d’information et dans la chaîne logistique -d’où un net repli des stocks,

- capacité de renouvellement des gammes de tous produits et d’entrée sur de nouveaux marchés -soin du linge et de la personne, entretien de la maison, out-door,

- élargissement des gammes de produits professionnels : retombées sur les ventes du hub d’équipement professionnel -centrale d’achats et production- de Shaoxing en Chine, de l’intégration de Sofilac (pianos de cuisson), de la prise de contrôle du distributeur séoudien Alesayi Household Appliances, de Kuanton et de la Brigade de Buyer,

- expertise commerciale (+ 40 % des ventes en digital) et en croissance externe,

- innovation supportée par une R&D à 3,5 % des revenus et un pôle mondial d’innovation à Ecully -8/10 èmes de la croissance de la profitabilité et soutien à l’offre avec 30 % des ventes provenant de produits de moins de 18 mois d’existence ;

- Stratégie environnementale de neutralité carbone en 2050 :

- point d’étape 2030 vs 2021 : recul de 40 % des émissions internes de CO2,

- process industriel : éco-conception, logistique, économie d’énergie des sites,

- révolution circulaire (réparabilité, recyclage des matériaux, location, seconde vie) ;

- Lancement d’une filière mondiale de recyclage des poêles Tefal, en réaction au projet de loi interdisant partiellement l’emploi de PFAS (polluants éternels) pour les poêles ou casseroles ;

- Bilan maîtrisé avec une dette de 1,9 Md€ donnant un effet de levier stable à 1,8 face à 3,5 Mds de fonds propres et 811 M€ de disponibilités nourries par un autofinancement libre de 260 M€.

Défis

- Haute sensibilité du bénéfice d’exploitation (effet négatif de 120 M€ en 2024) des parités euro vs yuan, real, rouble, livre turque et dollar ;

- Capacité à compenser la hausse des droits de douane américains, et de l’inflation du fret et des matières 1 ères , via un pouvoir fort dans les prix de vente (5O % des revenus provenant du 1/4 de la production localisé en Europe) ;

- Confirmation de la reprise en Chine ;

- Réponse aux critiques sur la gouvernance en provenance du fonds Federactive, créé par des actionnaires appartenant aux familles créatrices ;

- Avis de la cour d’appel de Paris sur l’amende de près de 200 M€ de l’autorité de la concurrence ;

- Après une stabilité des ventes à fin mars, anticipations 2025 confirmées : nouvelle année de croissance organique des ventes et de progression du résultat opérationnel ;

- Ambition à moyen terme : hausse annuelle de + 5 % des ventes et marge opérationnelle de 11 %.

- Dividende 2024 en hausse à 2,80, la distribution s’accompagnant d’une prime de fidélité aux actions au nominatif.