Seb : Oddo BHF reste positif, mis réduit sa cible
information fournie par Zonebourse 07/10/2025 à 09:53
Le bureau d'études abaisse son estimation de croissance organique de +3% à +0,2% et retient, au niveau du ROPA (résultat opérationnel des activités), le milieu de la fourchette de la guidance soit 575 millions d'euros, impliquant une révision en baisse de près de 21%.
'Lors de la publication des résultats le 23 octobre, le groupe devrait donner plus de détails par zones géographiques et nous aider à mieux appréhender l'impact de l'intensité concurrentielle au sein du secteur (effet prix notamment)', estime l'analyste.
A court terme, Oddo BHF pense que 'le momentum reste difficile en raison des incertitudes qui entourent le contexte de consommation', mais que Seb 'devrait bénéficier des innovations pour alimenter la croissance à moyen terme'.
