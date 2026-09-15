SEB nomme un nouveau directeur général

Le conseil d'administration du spécialiste du petit électroménager a décidé à l'unanimité, sur recommandation du comité de gouvernance et des rémunérations, de nommer Loïc Moutault en qualité de directeur général du groupe à compter du 1er octobre.

Cette nomination ouvre une nouvelle étape dans le développement du Groupe SEB, dans la continuité des priorités stratégiques engagées : le plan Rebond demeure la feuille de route du Groupe et sa mise en oeuvre se poursuit, conformément aux objectifs annuels et à moyen terme.

Dirigeant international reconnu, Loïc Moutault dispose de plus de trente ans d'expérience dans un grand groupe international. Il a effectué l'essentiel de sa carrière au sein du groupe Mars, où il a notamment présidé Royal Canin, puis Mars Petcare au niveau mondial.