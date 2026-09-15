SEB nomme Loïc Moutault au poste de directeur général

Le logo du Groupe SEB à l'usine Groupe SEB Moulinex en Mayenne

Le ‌spécialiste du petit équipement ​domestique SEB a annoncé mardi la nomination de Loïc ​Moutault au poste de directeur général, ​où il ⁠remplacera Stanislas de Gramont à ‌partir du 1er octobre.

"Son expérience internationale, sa connaissance ​approfondie ‌des marques mondiales et ⁠des consommateurs, ainsi que sa capacité à mobiliser et ⁠à ‌transformer des organisations complexes ⁠seront des atouts majeurs", ‌déclare Thierry de ⁠La Tour d’Artaise, président du ⁠conseil ‌d’administration, dans un communiqué.

Loïc Moutault ​a ‌notamment évolué au sein du groupe Mars, où ​il a présidé Royal Canin, avant ⁠de poursuivre sa carrière chez Mars Petcare au niveau mondial, selon le communiqué.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par ​Augustin Turpin)