Seb: en hausse sur une initiation de broker

(CercleFinance.com) - Seb prend 1% et s'inscrit ainsi à contre-courant de la tendance à Paris, aidé par des propos favorables d'UBS qui initie une couverture avec une recommandation 'achat' et un objectif de cours fixé à 138 euros sur le titre du fabricant de petit électroménager.



Dans le résumé de sa note, le broker considère que le groupe est 'bien positionné pour bénéficier des tendances de consommation favorables à long terme et de la croissance structurelle de l'activité professionnelle'.





Valeurs associées SEB 97,95 EUR Euronext Paris +0,82%