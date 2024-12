Seb écope d'une amende de 189,5 millions d'euros

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Seb a écopé d'une amende d'un montant de 189,5 millions d'euros émanant de l'Autorité de la Concurrence. Le spécialiste du petit équipement domestique est sanctionné pour avoir "pris part à des pratiques verticales de fixation du prix de vente", selon l'Autorité de la concurrence. L'amende infligée à Seb entre dans le cadre d'une sanction d'un montant total de 611 millions d'euros prononcée par l'Autorité de la concurrence à l'encontre de 10 fabricants et de 2 distributeurs de produits électroménagers.

