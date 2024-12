Seb dévoile sa feuille de route ESG à horizon 2030

AOF - EN SAVOIR PLUS

L'entreprise s'est aussi fixée comme objectifs d'ici 2030 d'intégrer au moins 60 % de matériaux recyclés dans ses produits et emballages, que ses produits soient a minima 85 % recyclables, et que les ventes de produits reconditionnés représentent de 3 % à 5 % du chiffre d'affaires en petit électroménager dans les pays européens ciblés.

(AOF) - Seb , spécialiste du petit équipement domestique, dévoile ce jeudi sa nouvelle feuille de route ESG pour la période 2024-2030 dans le cadre de sa journée investisseurs. Parmi les objectifs majeurs d’ici à 2030 figurent la réduction de 42 % de ses émissions de gaz à effet de serre pour les scopes 1 & 2, et de 25 % pour le scope 3 (par rapport à l’année de référence 2021). Sa nouvelle trajectoire net-zero d’ici 2050, est alignée avec l’objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C.

