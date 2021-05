SEB crée un département entièrement dédié à la banque privée

(NEWSManagers.com) - La banque suédoise SEB vient de créer un nouveau département appelé Private Wealth Management & Family Office, pour couvrir la clientèle des entrepreneurs, des individus et familles fortunées et leurs entreprises sur ses marchés domestiques. William Paus, actuel co-responsable du département Large Corporates & Financial Institutions, va diriger ce nouveau pôle qui réunit l' ensemble des activités de banque privée de la banque nordique.

Ce département comptera initialement 500 employés répartis entre la Suède, la Finlande, la Norvège, le Danemark, l' Allemagne, le Luxembourg, le Royaume-Uni et Singapour.

SEB note que la banque privée a vu ses encours grimper ces dernières années à plus de 1.000 milliards de couronnes suédoises, soit environ 50 % de ses encours totaux.

" Notre objectif est de devenir leader dans ce segment de plus en plus important en offrant un conseil en investissement de haut niveau basé sur la gamme complète des produits d'analyse, d'introduction en bourse et d'investissements alternatifs de SEB " , commente Johan Torgeby, le président-directeur général de SEB.