Seb: chiffre d'affaires de 8 266 ME en 2024 (+5%) information fournie par Cercle Finance • 23/01/2025 à 18:13









(CercleFinance.com) - Sur l'ensemble de l'année 2024, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 8 266 ME, en croissance organique de 5,0 % (+ 3,2 % en données publiées). Cette performance intègre un effet périmètre de 0,8 % lié aux acquisitions de La San Marco, Pacojet, Forge Adour et Sofilac.



Au 4e trimestre, la croissance s'est établie à 3,6 % à tcpc. 'La division Grand Public a maintenu une dynamique soutenue, tandis que l'activité Professionnelle est restée marquée par une base de comparaison élevée' indique le groupe.



Sur 12 mois, le Grand Public a réalisé une hausse organique de 6,3 %, atteignant 7 291 ME. 'Cette performance a été régulière tout au long de l'année et repose sur une croissance organique supérieure à 5 % pour chacun des trimestres' rajoute la direction.



L'activité Professionnelle affiche des ventes annuelles de 975 ME, soit un recul de 4,5 % en organique sur une base de comparaison exceptionnellement élevée en 2023 (+ 27 %).



'Cette publication solide et conforme aux attentes permet de confirmer une marge opérationnelle proche de 10 % sur l'ensemble de l'année 2024. Le Groupe valide ainsi le retour à ses standards de croissance, avec un ROPA 2024 attendu en progression de 10 % environ' indique le groupe.





Valeurs associées SEB 90,95 EUR Euronext Paris +0,61%