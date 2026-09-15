Seb change de directeur général en pleine tentative de redressement

( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Le géant français du petit électroménager Seb a choisi un ancien dirigeant de Mars, Loïc Moutault, pour prendre les commandes du groupe et poursuivre son plan de redressement, qui pourrait entraîner jusqu'à 2.100 suppressions de postes dans le monde.

Loïc Moutault deviendra directeur général le 1er octobre, en remplacement de Stanislas de Gramont, qui occupait ces fonctions depuis 2022, a annoncé mardi le groupe connu pour ses marques Tefal, Moulinex, Rowenta ou Krups.

Le nouveau patron devra poursuivre le plan "Rebond" lancé en février après des résultats 2025 en repli. Celui-ci a pour objectif d'atteindre un rythme d'économies annuelles de 200 millions d'euros d'ici fin 2027.

Au premier semestre 2026, Seb a indiqué avoir déjà réduit ses frais de structure d'environ 25 millions d'euros. Le groupe avait accusé une perte nette de 124 millions d'euros sur la période, principalement du fait de "charges exceptionnelles" liées à ce vaste plan d'économies.

"Avec Loïc, nous entendons renouer avec notre dynamique de croissance rentable", a commenté dans un communiqué Thierry de La Tour d'Artaise, qui reste président du conseil d'administration.

Loïc Moutault a passé plus de trente ans chez Mars, géant américain des confiseries et de l'alimentation animale. Entré dans le groupe en 1995 par les fonctions financières, le quinquagénaire a dirigé Royal Canin au niveau mondial de 2014 à 2022, avant de prendre la tête de Mars Petcare (également derrière les marques Whiskas ou Cesar).

Stanislas de Gramont, nommé directeur général délégué en 2018 puis directeur général en 2022, était lui un ancien des géants de l'alimentaire Danone et Suntory.