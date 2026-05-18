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SEB : cassure des 50,9E, double-top CT et MT confirmé sous 54E
information fournie par Zonebourse 18/05/2026 à 13:28

SEB valide la cassure du support court terme des 50,9E : un double-top CT (27 avril/7 mai) et MT confirmé sous 54E, et cela devient également une ébauche de "M" baissier après le plafonnement survenu le 25 février dernier.

SEB se dirige vers un test imminent de la MM100 vers 48,8E mais le véritable objectif devient le comblement du "gap" des 45,90E du 7 avril puis le re-test du support des 45E du 20 au 29 janvier.

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