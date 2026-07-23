SEB : bondit de 14% vers 55,75 EUR

SEB bondit de 14% vers 55,75 EUR, établissant sa meilleure marque depuis le 15 juin.

Le titre tente de surmonter la résistance horizontale des 55 EUR, renforcée par la présence d'une résistance oblique qui transite au même niveau.

Le prochain objectif à la hausse serait 57 EUR, puis 59,6 EUR, le plancher de mi-septembre 2025.