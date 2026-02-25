SEB annonce jusqu'à 2.100 suppressions d'emplois, dont 500 en France

(Actualisé tout du long avec cours en Bourse, commentaires d'analyste, détails)

Groupe SEB SEBF.PA a annoncé mercredi la suppression de jusqu’à 2.100 postes à l’échelle mondiale, dont 500 en France, dans le cadre de la mise en oeuvre du plan "Rebond" du groupe bourguignon, qui a par ailleurs fait état d'un résultat opérationnel 2025 en repli et prévenu s'attendre à un levier financier en baisse en 2026.

Pour l’Europe, jusqu’à 1.400 postes seraient concernés dont potentiellement 500 en France sur la base du volontariat, selon un communiqué.

Les suppressions de postes ont été annoncées dans le cadre d'un nouveau plan dévoilé mercredi et qui vise à renouer avec une "trajectoire de croissance rentable", en s'appuyant sur des innovations produits, l'accélération des ventes en ligne et la mise à profit des technologies d'intelligence artificielle.

SEB entend s'appuyer sur "la réduction des achats indirects, l’amélioration de l’efficacité industrielle et l’optimisation des frais de structure", selon le communiqué, et le plan intègre un programme d’économies ciblées de 200 millions d'euros d’ici fin 2027.

"Les provisions liées au plan seront essentiellement comptabilisées en 2026, tandis que les décaissements interviendront principalement sur 2027", d'après le communiqué, qui précise que "le coût exceptionnel du plan est estimé entre 1 et 1,25 fois les économies annuelles récurrentes ciblées".

A Paris, vers 09h25 GMT, le titre progressait de 10,28% à 56,2 euros, contre un gain de 0,26% pour le SBF 120 .SBF120 au même moment.

Le titre SEB "cristallise une tension entre des atouts stratégiques réels (Supor, café professionnel, capacité d'innovation, portefeuille premium) et une exécution commerciale défaillante face à des concurrents plus agiles", résume dans une note Sarah Thirion, stratège chez TP ICAP Midcap.

"FRAGILITÉ DU MODÈLE"

Elle précise que le groupe, "a bien conscience des enjeux", notamment l'accélération des cycles d'innovation et les évolutions du lien "marques-consommateurs", ajoutant "la dimension sociale est traitée avec responsabilité" par le plan.

Le spécialiste du petit équipement domestique a fait état d'un résultat opérationnel d'activité (ROPA) de 601 millions d'euros pour 2025, en repli de 25% sur un an.

"Dans un environnement resté complexe, le Groupe SEB enregistre en 2025 une légère croissance organique de ses ventes, mais un repli marqué de sa rentabilité, reflet d’un exercice difficile", a déclaré le directeur général Stanislas de Gramont, cité dans le communiqué.

"L'exercice 2025 a révélé la fragilité du modèle : base de coûts rigide, déficit d'aspirationalité, activation marketing inefficace", souligne Sarah Thirion.

SEB anticipe une croissance du ROPA en 2026 et "une génération de cash-flow libre plus normative" qui s'accompagnera d’un levier financier en baisse en 2026, "avec pour objectif de le ramener dans les standards du Groupe, autour de 2x (hors acquisitions), à horizon 2027".

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)