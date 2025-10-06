 Aller au contenu principal
Seb abaisse ses objectifs annuels
information fournie par Zonebourse 06/10/2025 à 08:10

Seb indique réviser en baisse ses perspectives pour l'ensemble de l'exercice 2025, adoptant 'une approche plus prudente pour la fin d'année, dans un contexte de marchés toujours concurrentiels et face à un environnement incertain et volatil'.

Ainsi, il anticipe désormais pour l'année une croissance organique des ventes stable à légèrement positive (contre une hausse de 2 à 4% annoncée en juillet) et un résultat opérationnel d'activité de 550 à 600 millions d'euros (et non plus de 700 à 750 MEUR).

'Le scénario anticipé fin juillet ne s'est pas concrétisé à ce stade avec l'intensité attendue, notamment en septembre, mois clé du troisième trimestre et amorce de la haute saison', explique le fabricant de petit électroménager.

Aussi, il attend des ventes du troisième trimestre en léger recul en organique, se traduisant par des résultats en retrait et inférieurs à ses prévisions, mais se dit 'pleinement mobilisé pour renouer rapidement avec sa trajectoire de croissance rentable'.

Valeurs associées

SEB
66,0500 EUR Euronext Paris 0,00%
