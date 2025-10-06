Seb abaisse ses objectifs annuels
information fournie par Zonebourse 06/10/2025 à 08:10
Ainsi, il anticipe désormais pour l'année une croissance organique des ventes stable à légèrement positive (contre une hausse de 2 à 4% annoncée en juillet) et un résultat opérationnel d'activité de 550 à 600 millions d'euros (et non plus de 700 à 750 MEUR).
'Le scénario anticipé fin juillet ne s'est pas concrétisé à ce stade avec l'intensité attendue, notamment en septembre, mois clé du troisième trimestre et amorce de la haute saison', explique le fabricant de petit électroménager.
Aussi, il attend des ventes du troisième trimestre en léger recul en organique, se traduisant par des résultats en retrait et inférieurs à ses prévisions, mais se dit 'pleinement mobilisé pour renouer rapidement avec sa trajectoire de croissance rentable'.
Valeurs associées
|66,0500 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
A lire aussi
-
Des "divisions extrêmement profondes"... L'examen de deux motions de censure contre Ursula von der Leyen va de nouveau mettre à l'épreuve la majorité dite pro-européenne au Parlement à Strasbourg, après plus d'un an de crispations et d'invectives Débattues ce lundi ... Lire la suite
-
par Diana Mandia Les principales Bourses européennes sont attendues en légère baisse lundi à l'ouverture, après avoir enregistré vendredi leur meilleure performance hebdomadaire en cinq mois grâce aux anticipations de nouvelles baisses de taux aux Etats-Unis, tandis ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer