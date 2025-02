SEB : -3% vers 90,25E, surveiller le support des 89,8E information fournie par Cercle Finance • 12/02/2025 à 12:28









(CercleFinance.com) - SEB décroche de -3% vers 90,25E et pourrait rapidement venir menacer le support des 89,8E du 5 février : en cas d'enfoncement, le titre viendrait rapidement refermer le 'gap' des 87E du 17 janvier, puis retrouverait du soutien vers 85,5E.





Valeurs associées SEB 90,65 EUR Euronext Paris -2,89%