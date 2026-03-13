SeaWorld poursuivi pour mauvaise gestion de la marque "Sesame Street" et redevances impayées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la déclaration de United Parks, de détails sur la société et le changement de nom, paragraphe 6) par Jonathan Stempel

Sesame Workshop, connu pour l'emblématique émission de télévision pour enfants "Sesame Street", a intenté jeudi un procès à SeaWorld pour mettre fin à leur relation de plusieurs décennies, accusant l'exploitant du parc à thème de retenir des redevances et de porter atteinte à la marque "Sesame Street".

Dans une plainte déposée au tribunal fédéral de Manhattan, Sesame Workshop a déclaré que SeaWorld, une unité de United Parks & Resorts PRKS.N , a été son licencié exclusif pour les parcs à thème aux États-Unis pendant 45 ans, ouvrant plusieurs parcs et attractions sur le thème de "Sesame Street" avec des personnages tels que Big Bird, Cookie Monster et Elmo.

Sesame Workshop affirme que SeaWorld a ignoré pendant plusieurs années l'accord de licence le plus récent, qui date de 2017, notamment en retenant des redevances et en fermant des sites, y compris la fermeture temporaire de Sesame Place San Diego.

Selon la plainte, la situation s'est aggravée en septembre lorsque SeaWorld a cessé de verser des redevances à Sesame Workshop et, comme prétexte pour mettre fin à la relation, a porté l'accusation "absurde" que l'organisation à but non lucratif basée à New York n'avait pas investi dans sa propre marque.

"Les actions de représailles de SeaWorld constituent une menace imminente pour Sesame Workshop en ternissant sa réputation, en utilisant sa propriété intellectuelle sans autorisation et en "décevant les enfants et les familles" qui espéraient visiter les sites fermés, selon la plainte.

SeaWorld est connu pour son orque Shamu. Un porte-parole de United Parks a déclaré dans un communiqué que la société basée à Orlando, en Floride, était impatiente de "rétablir la vérité devant le tribunal". United Parks a changé de nom pour devenir SeaWorld Entertainment en 2024.

L'action en justice vise également à obtenir des dommages-intérêts compensatoires et punitifs non précisés.

"United Parks & Resorts a manqué à plusieurs reprises à ses obligations contractuelles, ne laissant à Sesame Workshop d'autre choix que d'intenter un procès pour protéger notre marque et la confiance que les familles placent en elle", a déclaré un porte-parole de Sesame Workshop dans un communiqué.

En septembre 2024, un juge fédéral d'Orlando a confirmé une décision d'arbitrage ordonnant à SeaWorld de verser à Sesame Workshop plus de 11 millions de dollars, intérêts compris, pour avoir violé leur contrat de licence. SeaWorld n'a payé qu'en octobre 2025, selon Sesame Workshop.