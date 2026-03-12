 Aller au contenu principal
SeaWorld poursuivi en justice pour une prétendue mauvaise gestion de la marque Sesame Street
information fournie par Reuters 12/03/2026 à 21:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

SeaWorld Parks & Entertainment a été poursuivi jeudi par l'organisation à but non lucratif Sesame Workshop pour son refus présumé d'honorer ses obligations contractuelles en tant que détenteur de la licence de la marque "Sesame Street".

Selon une plainte déposée au tribunal fédéral de Manhattan, SeaWorld, une unité de United Parks & Resorts PRKS.N , a fait fi de l'accord de licence, refusant de payer les redevances et représentant une "menace imminente" pour la marque de Sesame Workshop.

