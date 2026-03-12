SeaWorld poursuivi en justice pour avoir mal géré la marque "Sesame Street"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les tentatives d'obtenir des commentaires, les accusations, l'arbitrage antérieur, la signature) par Jonathan Stempel

La société SeaWorld a été poursuivie jeudi par Sesame Workshop, qui cherche à mettre fin à leur relation de plusieurs décennies après que l'exploitant du parc d'attractions ait prétendument manqué à ses obligations de promotion de la marque "Sesame Street". Sesame Workshop a déclaré que SeaWorld, une unité de United Parks & Resorts PRKS.N , a été son licencié exclusif pour les parcs à thème aux États-Unis pendant 45 ans, ouvrant plusieurs parcs et attractions sur le thème de "Sesame Street" mettant en vedette les personnages de l'émission télévisée emblématique pour enfants, notamment Big Bird, Cookie Monster et Elmo. Mais dans une plainte déposée au tribunal fédéral de Manhattan, Sesame Workshop affirme que SeaWorld a ignoré pendant quelques années le dernier accord de licence, qui date de 2017, en retenant des redevances et en fermant des sites, dont Sesame Place San Diego. Selon la plainte, les choses se sont aggravées en septembre lorsque SeaWorld a cessé de payer les redevances à Sesame Workshop et, comme prétexte pour mettre fin à la relation, a accusé de manière "absurde" l'organisation à but non lucratif basée à New York de ne pas avoir investi dans sa propre marque. "Les actions de représailles de SeaWorld constituent une menace imminente pour Sesame Workshop en ternissant sa réputation, en utilisant sa propriété intellectuelle de manière malhonnête et en décevant les enfants et les familles qui espéraient visiter les sites fermés, peut-on lire dans la plainte. "Sesame Workshop n'a d'autre choix que de demander la résiliation de l'accord et tous les dommages et intérêts et frais de résiliation y afférents", ajoute la plainte. United Parks et SeaWorld, tous deux basés à Orlando, en Floride, n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires après les heures d'ouverture du marché. L'action en justice vise également à obtenir des dommages-intérêts compensatoires et punitifs non précisés. En septembre 2024, un juge fédéral d'Orlando a confirmé une décision arbitrale obligeant SeaWorld à verser à Sesame Workshop plus de 11 millions de dollars, intérêts compris, pour avoir violé leur contrat de licence. SeaWorld n'a pas payé avant octobre 2025, selon Sesame Workshop.