Séance volatile pour le yen en raison de la dépendance du Japon au brut du Proche-Orient

(AOF) - Le dollar gagne 0,41% à 146,66 yens après avoir atteint un plus haut à 148,028 yens à la mi-journée. Si la devise japonaise est considérée comme une valeur refuge, elle souffre aujourd'hui de la très forte dépendance du pays aux importations pétrolières. Société Générale souligne ainsi que si le Chine est le premier consommateur mondial de pétrole importé par le détroit d'Ormuz, le Japon est un peu plus dépendant qu'elle. Près de 50 % de ses importations de pétrole passent par le détroit.

" Le Japon importe la quasi-totalité du pétrole dont il a besoin et plus de 90 % de ses importations de pétrole proviennent du Moyen-Orient, ce qui représente la plus forte dépendance parmi les économies du G10 ", fait de son côté remarquer Bank of America. A l'opposé, les États-Unis sont largement indépendants en termes d'approvisionnement énergétique.