Sealed Air bondit après des informations faisant état de négociations en vue d'une privatisation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
12 novembre - ** Les actions de la société d'emballage Sealed Air SEE.N augmentent de près de 20 % à environ 43,8 dollars après la clôture des marchés
** Clayton Dubilier & Rice étudie une acquisition potentielle de Sealed Air Corp. selon Bloomberg News, citant des personnes familières avec le sujet
** Selon le Wall Street Journal, la société de rachat est en pourparlers pour privatiser le fournisseur d'emballages
** A la dernière clôture, les actions ont augmenté d'environ 7,5 % depuis le début de l'année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer