A Gaza, les abris de fortune de nouveau inondés par de fortes pluies
information fournie par AFP 28/12/2025 à 15:12

Des Palestiniens marchent près d'une flaque d'eau après des inondations dans un camp de déplacés, le 28 décembre 2025 dans la ville de Gaza ( AFP / Omar AL-QATTAA )

"Tout a été inondé", lâche Jamil al-Charafi, l'un des centaines de milliers de Palestiniens déplacés à Gaza qui se réveillent dimanche désemparés après une nouvelle nuit de pluies dans le territoire ravagé par la guerre.

"Nous avons perdu nos couvertures, toute la nourriture est détrempée", raconte à l'AFP cet homme de 47 ans, père de six enfants, dans la région côtière de Mawassi (sud), où il a été déplacé près de Khan Younès. "Mes enfants tremblent de froid et de peur".

Des images de l'AFP, filmées dimanche dans la ville de Gaza, montrent des tentes plantées face à la mer et battues par le vent glacial, des habitants tentant de renforcer les attaches pour éviter que leur abri ne s'envole.

Au milieu de ces campements montés à la va-vite avec des bâches distribuées par des organisations humanitaires, des flaques d'eau stagnent dans les allées boueuses.

A l'aide d'une pelle cassée, une femme essaye d'ériger un monticule pour empêcher l'eau de rentrer dans sa tente.

A Deir al-Balah (centre), Oum Mouïn et ses quatre enfants ont été réveillés en pleine nuit par le déluge. "L'eau était en train d'inonder la tente", explique cette Palestinienne de 34 ans, disant n'avoir "aucun endroit où aller".

Une autre réclame des logements en préfabriqué pour protéger les familles. "Vivre dans une tente, ça veut dire mourir de froid avec la pluie et de chaud en été", déplore Oum Rami.

Un cessez-le-feu précaire est en vigueur depuis octobre à Gaza, après deux années d'une guerre meurtrière entre l'armée israélienne et le Hamas palestinien. Mais une grave crise humanitaire pèse sur la bande de Gaza et ses 2,2 millions d'habitants.

Dans le territoire, près de 80% du bâti existant a été endommagé ou détruit par la guerre, selon des données de l'ONU.

- "Fatigué de cette vie" -

Des tentes de Palestiniens déplacés par la guerre balayées par les vents, le 28 décembre 2025 sur le front de mer de la ville de Gaza ( AFP / Omar AL-QATTAA )

Et 1,5 million de Gazaouis ont "perdu leur maison", rappelle à l'AFP Amjad Al-Chawa, directeur du Réseau des ONG palestiniennes à Gaza.

Sur les plus de 300.000 tentes réclamées pour abriter des déplacés, "nous en avons reçu seulement 60.000", précise-t-il, dénonçant les restrictions israéliennes pesant sur l'acheminement de l'aide humanitaire.

De son côté, le Cogat, l'organisme du ministère israélien de la Défense chargé des affaires civiles palestiniennes, a récemment fait état de l'arrivée de 310.000 tentes et bâches à Gaza, ainsi que de 1.800 camions transportant "des couvertures chaudes et des vêtements".

Il a aussi évoqué dimanche l'entrée à Gaza, en une semaine, de 4.200 camions chargés d'aide humanitaire.

L'aide autorisée à entrer n'est pas "à la hauteur des besoins", a estimé dimanche sur X Philippe Lazzarini, le chef de l'agence de l'ONU chargée des réfugiés palestiniens (Unrwa).

"Un rude hiver vient s'ajouter à plus de deux années de souffrances. La population à Gaza survit dans des tentes inondées, au milieu des ruines", a-t-il mis en garde.

Mi-décembre, Gaza avait déjà connu un épisode de fortes pluies et de froid avec la tempête Byron.

Ces intempéries avaient fait au moins 18 morts -- des suites de l'effondrement de bâtiments en ruine ou des effets du froid, selon la Défense civile de Gaza, un organisme de secours dépendant du Hamas.

Le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (Ocha) indiquait le 18 décembre que 235.000 personnes au moins avaient été affectées. Il rapportait l'effondrement de 17 bâtiments, outre 42.000 tentes ou abris de fortune endommagés totalement ou en partie.

Mohamed al-Souweirki, 39 ans et déplacé dans la région de Nousseirat (centre), témoigne de sa lassitude après cette série d'intempéries.

"Le vent a arraché une partie de notre tente", dit-il. "On est à la rue et on craint que la météo continue comme ça, on n'en peut plus, on est fatigué de cette vie".

La Défense civile a averti de l'imminence d'une "nouvelle dépression", attendue dans les prochaines heures avec "de fortes pluies et des vents violents", qui dureront jusqu'à lundi soir.

Proche orient
