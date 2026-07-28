Seagate prévoit un trimestre prometteur grâce à une forte demande en solutions de stockage liées à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Seagate Technology STX.O a annoncé mardi des prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice trimestriels supérieurs aux estimations, le développement rapide des infrastructures d'intelligence artificielle stimulant une forte demande pour ses disques durs haute capacité.

Les actions de la société basée à Singapour, qui ont plus que doublé cette année, ont progressé de plus de 8 % en séance prolongée.

Voici quelques détails:

* Seagate a tiré parti de sa technologie d’enregistrement magnétique assisté par chaleur (HAMR), qui utilise de minuscules lasers pour stocker davantage de données sur chaque disque, ce qui lui permet d’augmenter la capacité et l’espace de stockage de ses disques durs sans avoir à mettre en place de nouvelles lignes de production coûteuses.

* La société prévoit un chiffre d’affaires de 4,1 milliards de dollars pour le premier trimestre, à plus ou moins 100 millions de dollars près, soit un chiffre supérieur à l’estimation moyenne des analystes de 3,75 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Le bénéfice ajusté devrait s’établir à 7,30 dollars par action, à 20 cents près. En moyenne, les analystes tablent sur 5,80 dollars par action.

* “Alors que l’IA accélère la génération de données et en accroît la valeur, nous constatons une demande durable à long terme pour des solutions de stockage de grande capacité,” a déclaré le directeur général Dave Mosley.

* Ces résultats viennent couronner une année solide pour Seagate, portée par la forte hausse de la demande pour ses disques durs (HDD), les grands acteurs du cloud développant les vastes infrastructures de stockage nécessaires pour prendre en charge les applications d’IA générative, ce qui a permis à l’entreprise d’augmenter ses prix.

* Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre a progressé de 48,5 % pour atteindre3,63 milliards de dollars, dépassant les estimations de 3,49 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté s'est établi à 5,71 dollars par action, contre des estimations de 5,09 dollars.