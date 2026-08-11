Sea Limited s'envole de 14%, Shopee réconcilie croissance et rentabilité

Sea Limited, le groupe singapourien qui exploite la plateforme d'e-commerce Shopee en Asie du Sud-Est, à Taïwan et au Brésil, bondit de 14% mardi à Wall Street, en passe de signer sa meilleure séance depuis août 2025.

Egalement présent dans les services financiers avec Monee et les jeux vidéo avec Garena, le groupe a vu son chiffre d'affaires progresser de 48,1% sur un an, à 7,79 MdsUSD, nettement au-dessus du consensus de 7,12 MdsUSD. Le bénéfice net n'a toutefois augmenté que de 10,6%, à 458 MUSD, tandis que le bénéfice dilué par action de 0,70 dollar est resté inférieur aux attentes.

Principal moteur du rebond boursier, Shopee a enregistré une progression de 28,4% de son volume brut de marchandises, à 38,3 MdsUSD, tandis que son Ebitda ajusté a atteint 255 MUSD. Sea vise désormais environ 1 MdUSD d'Ebitda ajusté pour sa plateforme de commerce en ligne en 2026, contre un objectif précédent consistant simplement à dépasser les 881 MUSD dégagés en 2025. Le directeur général Forrest Li s'est dit "optimiste" quant à l'atteinte de ce nouvel objectif, soutenu par l'amélioration de la monétisation publicitaire et des économies unitaires.

Cette publication atténue les inquiétudes qui avaient fait chuter le titre de 25% en mars, lorsque les investissements engagés face à TikTok Shop et Lazada avaient éclipsé la croissance. Les autres activités restent dynamiques, avec un bond de 59% du chiffre d'affaires de Monee et une hausse de 15% des réservations de Garena. L'expansion rapide du portefeuille de prêts de Monee, accompagnée d'une augmentation de 72% des provisions pour pertes de crédit, constitue néanmoins un point de vigilance.