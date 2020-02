SCPI : un rendement moyen de 4,4 % en 2019

(NEWSManagers.com) - L'Association française des Sociétés de Placement Immobilier (ASPIM) et l' Institut de l'épargne immobilière et foncière (IEIF) ont publié la semaine dernière les statistiques annuelles des deux principaux fonds d' investissement immobilier à destination du grand public : les SCPI et les OPCI.

Les SCPI ont la cote. Pour le premier véhicule, le taux de distribution a légèrement augmenté à 4,40 %, contre 4,34 % en 2018. Le niveau des revenus distribués par les SCPI leur permet de dégager une prime de risque en hausse (480 points de base au-dessus des emprunts d' État à 10 ans). En outre, la variation du prix moyen de part (VPM) a également augmenté de 1,2% (contre +0,8% en 2018).

La collecte nette s'est établie à 8,6 milliards d'euros en 2019, un record depuis la création du véhicule il y a une quarantaine d' années. Après avoir marqué une pause l' an dernier (- 19%), la croissance de la collecte s' établit à +68% par rapport à l' exercice 2018 et + 36% par rapport à l' exercice 2017. Au 31 décembre 2019, la capitalisation des SCPI atteignait 65,1 milliards d'euros au total, soit une augmentation de 17% par rapport à la fin 2018.

Les OPCI continuent leur ascension. En 2019, les vingt OPCI grand public, majoritairement distribués par le biais des contrats d' assurance-vie, ont collecté un total de 2,8 milliards d'euros nets (soit une hausse de 30% par rapport à l' exercice précédent). Leur performance globale s'est établie à 5,4% contre 0,8% en 2018. " C' est davantage la valorisation du patrimoine (+4,3% contre - 0,4% l' année précédente) qui a porté cette performance que le rendement courant (+1,2%, comme en 2018)" , expliquent les deux associations dans leur rapport, précisant que " la volatilité des marchés actions explique une forte fluctuation des performances sur les deux dernières années" .

Au cours du dernier exercice, l' actif net cumulé des OPCI est passé de 15,2 milliards d'euros fin 2018 à 18,6 milliards d'euros fin 2019, soit une augmentation de près de 23%.

" L' année 2019 a été particulièrement dynamique pour le marché de l' immobilier non coté grâce à un contexte porteur et des fondamentaux solides. (..) Ces véhicules devraient trouver toute leur place dans le nouveau Plan Épargne Retraite (PER) introduit par la loi Pacte " , a commenté dans le rapport Véronique Donnadieu, déléguée générale de l' ASPIM.