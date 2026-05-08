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Scorpio Tankers recule après avoir augmenté son émission d'obligations convertibles
information fournie par Reuters 08/05/2026 à 16:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 mai - ** L'action de Scorpio Tankers STNG.N a reculé de 1,7% à 83,22 $ vendredi matin, après que la société a levé des fonds supplémentaires en réouvrant ses obligations convertibles récemment émises (CBs) ** Le transporteur de produits pétroliers a annoncé jeudi soir avoir fixé le prix d'une offre privée de 200 millions de dollars de ses obligations convertibles à 1,75% échéant en 2031

** Le prix de l'offre a été fixé à 110,25% du pair, plus les intérêts courus d'environ 1,56 $ par tranche de 1.000 $ de capital, ce qui donne un produit brut de 220,5 millions de dollars

** Les nouvelles obligations convertibles seront émises dans le cadre du même contrat que ses obligations convertibles de 375 millions de dollars (, y compris l'exercice intégral de l'option d'achat) émises le 10 avril

** À l'instar de l'opération du mois dernier, STNG utilisera 55 millions de dollars du produit net de l'offre pour racheter 649.427 de ses actions afin de faciliter la couverture des investisseurs dans les obligations convertibles, et le reste à des fins générales de l'entreprise

** Suite à cette opération, l'action STNG a progressé d'environ 64% depuis le début de l'année et a pratiquement doublé au cours des 12 derniers mois

** Selon les données de LSEG, 10 analystes sur 11 attribuent à l'action la note "achat fort" ou "achat", et 1 la note "conserver"; le cours cible médian est de 96 dollars, contre 84 dollars il y a un mois

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 08/05/2026 à 16:02:10.

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