Scorpio Tankers dérape après une vente rehaussée d'obligations convertibles de 325 millions de dollars

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8 avril - ** Les actions de Scorpio Tankers STNG.N ont baissé de 2,3 % dans les transactions de pré-marché à 72,67 $ après que la société a levé plus de capital qu'elle n'avait prévu ** Le chargeur de produits pétroliers a annoncé tard mardi la tarification d'un placement privé de 325 millions de dollars d'obligations convertibles à 5 ans à 1,75 % (OC)

** La taille de l'offre est passée de 300 millions de dollars; le prix de conversion initial de 100,39 dollars représente une prime de 35 % par rapport au dernier cours de l'action, qui était de 74,36 dollars

** La société a l'intention d'utiliser environ 100 millions de dollars du produit net de l'offre pour racheter environ 1,34 million de ses actions afin de faciliter la couverture des investisseurs dans les obligations convertibles, et le reste pour les besoins généraux de la société

** Jusqu'à la clôture de mardi, les actions de STNG ont augmenté de 46 % depuis le début de l'année, ce qui donne à la société une capitalisation boursière d'environ 3,8 milliards de dollars

** Sur les 10 analystes qui couvrent le titre, 8 le considèrent comme "achat fort" ou "achat", 1 comme "maintien" et 1 comme "vente"; l'objectif de cours médian est de 84 $, selon les données de LSEG