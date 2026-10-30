SCOR voit son RoE se replier au 3e trimestre

SCOR dévoile un résultat net de 206 MEUR au titre du 3e trimestre 2026, en baisse de 4,8% en comparaison annuelle, représentant un rendement annualisé des capitaux propres (RoE) de 20,4%, en retrait de 1,8 point par rapport à la même période en 2025.

En P&C, le groupe de réassurance fait état d'un ratio combiné de 84,1% ( 3,2 points), avec un ratio de sinistralité lié aux catastrophes naturelles de 9,1%, une performance qui "inclut également une sinistralité attritionnelle satisfaisante, ainsi que l'augmentation de la prudence".

En L&H, le résultat des activités d'assurance s'accroit de 21,3% à 119 MEUR, avec un écart d'expérience positif de 12 MEUR. Dans les investissements, SCOR affirme continuer de bénéficier de taux de réinvestissement élevés et affiche un taux de rendement courant de 4,1%.

La valeur économique du groupe, mesurée selon la norme IFRS 17, s'établit à 8,9 MdsEUR au 30 septembre 2026, en hausse de 4,0% en données publiées par rapport à la fin de l'année 2025 et de 11,9% à hypothèses économiques constantes.

Fort d'un ratio de solvabilité estimé à 221%, en hausse de 6 points de pourcentage par rapport au 31 décembre 2025, SCOR affirme "aborder la dernière étape de Forward 2026 avec un bilan renforcé, à l'approche de la présentation de son nouveau plan stratégique le 3 décembre".