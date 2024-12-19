Scor-Succès de l'offre de rachat de titres obligataires pour un montant de €186,4 mlns

Scor SE SCOR.PA :
* SUCCÈS DE L’OFFRE DE RACHAT DE TITRES OBLIGATAIRES SUPER SUBORDONNÉS RT1 POUR UN MONTANT DE EUR 186,4 MLNS
* LA DATE DE RÈGLEMENT DE L'OFFRE DE RACHAT EST PRÉVUE LE 23 DÉCEMBRE 2024
* LES TITRES RACHETÉS CONFORMÉMENT À L’OFFRE DE RACHAT FERONT L’OBJET D’UNE ANNULATION PAR LA SOCIÉTÉ
* A LA SUITE DU RÈGLEMENT, LE MONTANT NOMINAL DES TITRES RESTANT EN CIRCULATION S'ÉLÈVERA AINSI À EUR 63,6 MLNS
* A LA SUITE DU RÈGLEMENT, LES TITRES ENCORE EN CIRCULATION RESTERONT ADMIS À LA NÉGOCIATION SUR LE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ DE LA BOURSE DE LUXEMBOURG
Texte original Pour plus de détails, cliquez sur SCOR.PA
(Rédaction de Gdansk)
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