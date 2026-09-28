Wall Street vue dans le rouge, la géopolitique tourmente le pétrole et l'obligataire

Siège social de LSEG (London Stock Exchange Group) à Londres

par Coralie Lamarque

Wall Street est attendue en baisse tandis que les Bourses européennes restent dans ‌vert à mi-séance, le rejet par Donald Trump de la proposition de paix iranienne éprouvant les cours pétroliers et le marché obligataire, en attendant des données économiques décisives plus tard ​dans la semaine.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en baisse de 0,54% pour le Dow Jones,, de 0,46% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,82% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 gagne 0,55% à 8.122,25 points vers 12h23 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,19% et à Londres, le FTSE 100 de ​0,46%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,32%, le FTSEurofirst 300 de 0,36% et le Stoxx 600 de 0,39%

Bien que la semaine débute sans indicateur économique majeur, la macroéconomie s'annonce au centre de l'attention des investisseurs cette semaine, ​avec notamment les données sur l'inflation en Europe et aux États-Unis, en plus des PMI ⁠finaux.

En attendant, les marchés surveillent la géopolitique, tandis que les derniers développements sur les négociations pour mettre fin au conflit au Moyen-Orient ne sont pas à ‌même de rassurer les opérateurs concernant les craintes inflationnistes.

Alors que Téhéran avait présenté un plan de paix la semaine dernière lors de l'Assemblée générale des Nations Unies, le président américain Donald Trump a rejeté samedi la proposition de l'Iran visant à rouvrir le détroit d'Ormuz et ​à mettre fin aux hostilités.

Les médiateurs dans le conflit devraient avoir ‌des entretiens séparés avec les États-Unis et l'Iran lundi ou mardi, a indiqué un responsable informé de ces négociations, tandis ⁠que les discussions se concentrent sur une version amendée du plan en sept jours présenté par l'Iran, selon une source informée des négociations.

Dans ce contexte incertain, les cours pétroliers grimpent de 3% et le marché obligataire poursuit son escalade, ce qui pèse sur les perspectives des marchés en matière de politique monétaire.

Selon les données LSEG, les opérateurs anticipent à ⁠70% la probabilité d'une nouvelle hausse ‌des taux par la Réserve fédérale américaine (Fed) lors de sa prochaine réunion de politique monétaire fin octobre.

Concernant la Banque centrale européenne (BCE), les prévisions sont ⁠plus mitigées, 47% pariant sur un maintien des taux.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

VALEURS EN EUROPE

À Paris, TotalEnergies gagne 1,4% alors que se tient sa journée investisseurs, le ‌géant pétrolier et gazier français annonçant augmenter ses rachats d'actions.

À Londres, les promoteurs immobiliers s'envolent après que le gouvernement a confirmé son intention de présenter ⁠dans le prochain budget un nouveau programme destiné aux primo-accédants, dans le but de relancer un secteur mis à ⁠mal par la faiblesse de la demande et ‌les difficultés d'accès au financement.

Les actions Persimmon, Barratt Redrow, Taylor Wimpey, Vistry progressent de 9% à 15%, tandis que les fournisseurs de matériaux de construction Ibstock, Forterra, Marshalls, Breedon ​et Topps Tiles avancent de 7% à 20%.

TAUX

Le marché obligataire poursuit de plus belle son escalade, ‌en l'absence de progrès pour mettre fin à la flambée des prix de l'énergie et des craintes inflationnistes.

Le rendement des Treasuries à dix ans grimpe de 3,6 points de base à 5,2171% et le ​deux ans de 4,8 points de base à 4,9118%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans avance de 1,4 point de base à 3,6373% et le deux ans de 3,0 points de base à 3,3165%.

Le rendement de l'OAT à dix ans progresse de 3,3 points de base à 4,7573% et le deux ans de 4,0 points de ⁠base à 3,6298%.

CHANGES

Alors que s'ouvre une semaine riche en données pour ajuster les perspectives de politique monétaire, le billet vert est en bonne voie pour enregistrer sa meilleure performance mensuelle depuis juin.

Le dollar gagne 0,14% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro perd 0,14% à 1,1375 dollar.

PÉTROLE

Les cours pétroliers grimpent à la suite du rejet par Donald Trump de la proposition de paix iranienne, le Brent étant en passe d'enregistrer un gain mensuel proche de 20%.

Le Brent gagne 3,37% à 107,84 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 3,58% à 95,72 dollars.

AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU 28 SEPTEMBRE

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS

(Certaines données peuvent accuser un ​léger décalage)

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)