SCOR salue la décision de Standard & Poor's de confirmer la note de solidité financière du Groupe à « AA- » et sa perspective à « stable »

SCOR a été informé de la décision de l'agence de notation Standard & Poor's (S&P) de confirmer la note de solidité financière du Groupe à « AA- » et sa perspective à « stable ».

S&P avait abaissé sa perspective sur l'ensemble du secteur de la réassurance de « stable » à « négative » au printemps 2020, décision maintenue en septembre 2020. S&P justifiait sa décision par le fait que les résultats du secteur ne couvriraient pas son coût du capital en raison des sinistres liés à la COVID-19, de la baisse des rendements des investissements, du prix en hausse de la rétrocession, d'une sinistralité élevée liée aux catastrophes naturelles et de moindres libérations de réserves en (ré)assurance de dommages et de responsabilité.

Dans ce contexte difficile, SCOR est parvenu à démontrer sa capacité à absorber le choc de la pandémie, à poursuivre son développement, à maintenir sa rentabilité et à renforcer encore davantage sa solvabilité.

SCOR est bien positionné dans l'ère post-COVID qui s'ouvre : (1) la pandémie régresse dans le monde grâce à la vaccination ; (2) la phase positive du cycle de la réassurance de dommages et de responsabilité se poursuit ; et (3) les taux d'intérêt sont orientés à la hausse.

Denis Kessler, Président-Directeur général de SCOR, déclare : « Nous nous réjouissons de la décision de Standard & Poor's confirmant la notation financière de SCOR. Cette décision atteste de la solidité de la performance opérationnelle du Groupe, de la profondeur de son fonds de commerce partout dans le monde, de sa capacité à absorber les chocs et du niveau de sécurité très élevé qu'il offre à ses clients ».

