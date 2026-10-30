SCOR - Résultats du troisième trimestre 2026 : Résultat net de EUR 206 millions au troisième trimestre 2026, contribuant à un résultat net de EUR 603 millions sur les neuf premiers mois de l’année

Communiqué de presse

30 octobre 2026 - N° 18

Résultats du troisième trimestre 2026

Résultat net de EUR 206 millions au troisième trimestre 2026,

contribuant à un résultat net de EUR 603 millions

sur les neuf premiers mois de l’année

Résultat net du Groupe de EUR 206 millions au T3 2026 porté par toutes les lignes de métier Ratio combiné P&C de 84,1 %, en dépit d’un trimestre actif en termes de catastrophes naturelles et la poursuite du renforcement de la prudence Résultat des activités d’assurance L&H 1 de EUR 119 millions, avec un écart d’expérience conforme aux attentes Taux de rendement courant des investissements de 4,1 %

de EUR 206 millions au T3 2026 porté par toutes les lignes de métier Valeur Économique du Groupe 2 mesurée selon la norme IFRS 17 de EUR 8,9 milliards au 30 septembre 2026, en hausse de 4,0 % en données publiées par rapport au 31 décembre 2025 et de 11,9% 3 à hypothèses économiques constantes 4 . La Valeur économique par action s’établit à EUR 50 Ratio de solvabilité estimé du Groupe de 221 % 5 au 30 septembre 2026, en hausse de 6 points de pourcentage par rapport au 31 décembre 2025

de 221 % au 30 septembre 2026, en hausse de 6 points de pourcentage par rapport au 31 décembre 2025 Rendement annualisé des capitaux propres (RoE) de 20,4 % au T3 2026, soit un RoE annualisé de 18,9 % (19,3 % ajusté 6 ) pour les neuf premiers mois de 2026

Le conseil d’administration de SCOR SE, réuni le 29 octobre 2026 sous la présidence de Fabrice Brégier, a arrêté les comptes du Groupe pour le troisième trimestre 2026.

Thierry Léger, directeur général de SCOR, déclare :

« SCOR a enregistré une performance solide dans ses trois lignes de métier au cours de ce trimestre. En P&C, les revenus progressent et la rentabilité reste élevée, avec un ratio combiné bien inférieur à l’objectif de 87 % malgré un trimestre actif sur les catastrophes naturelles. En L&H, le résultat robuste des activités d’assurance s’accompagne d’un écart d’expérience maîtrisé. Notre portefeuille d’investissements conserve des rendements attractifs. Fort d’un ratio de solvabilité à 221 %, SCOR aborde la dernière étape de Forward 2026 avec un bilan renforcé, à l’approche de la présentation de son nouveau plan stratégique le 3 décembre. »

Performance du Groupe et contexte

SCOR enregistre un résultat net de EUR 206 millions au T3 2026, porté par l’ensemble des lignes de métier :

En P&C, le ratio combiné ressort à 84,1 %, avec un ratio de sinistralité lié aux catastrophes naturelles de 9,1 %. Cette performance inclut également une sinistralité attritionnelle satisfaisante, ainsi que l’augmentation de la prudence ;

En L&H, le résultat des activités d’assurance 1 s’établit à EUR 119 millions, avec un écart d’expérience positif de EUR 12 millions ;

s’établit à EUR 119 millions, avec un écart d’expérience positif de EUR 12 millions ; En Investissements, SCOR continue de bénéficier de taux de réinvestissement élevés et affiche un taux de rendement courant élevé de 4,1 % ;

Le taux d’imposition effectif ressort à 28,5 %.

Le rendement annualisé des capitaux propres (RoE) s’établit à 20,4 % au T3 2026 et la Valeur Économique du Groupe enregistre une augmentation de 11,9 % 3 sur les neuf premiers mois de 2026 à hypothèses économiques constantes 4 . Sur les neuf premiers mois de 2026, SCOR enregistre un résultat net de EUR 603 millions (EUR 615 millions ajusté 6 ), soit un rendement des capitaux propres annualisé de 18,9 % (19,3 % ajusté 6 ).

Le ratio de solvabilité du Groupe est estimé à 221 % à la fin du T3 2026, en hausse de 6 points de pourcentage par rapport au 31 décembre 2025. Cette hausse sur neuf mois est portée par la génération de capital opérationnel de l’ensemble des lignes de métier, nette de déploiement de capital lié à la croissance des activités, des actions de désendettement et de provisionnement du dividende.

Excellente performance sous-jacente de P&C

Au T3 2026, les revenus d’assurance P&C s’élèvent à EUR 1 876 millions, en hausse de 2,3 % à taux de change constant (en hausse de 3,5 % à taux de change courant) par rapport au T3 2025. Les revenus d’assurance reflètent les bons renouvellements de 2025 et 2026 ainsi que des effets de change favorables, partiellement compensés par des révisions d’EGPI 7 sur les contrats existants moins conséquentes que lors du trimestre précédent.

La marge sur services contractuels sur les nouvelles affaires (« New Business CSM ») ressort à EUR 142 millions au T3 2026, en baisse de 16,1 % à taux de change courant par rapport au T3 2025, essentiellement en raison d’un décalage temporel de la rétrocession. La CSM sur les nouvelles affaires s’élève à EUR 1 120 millions sur les 9M 2026, en hausse de 1,4 % par rapport aux 9M 2025, portée par les volumes d’affaires et la réduction des marges cédées en rétrocession, qui compensent la détérioration des marges en réassurance.

Chiffres clés en (ré)assurance P&C :

En EUR millions

(à taux de change courant) T3 2026 T3 2025 Variation 9M 2026 9M 2025 Variation Revenus d’assurance P&C 1 876 1 813 +3,5 % 5 484 5 504 -0,4 % Résultat des activités d’assurance P&C 216 255 -15,0 % 740 701 +5,6 % Ratio combiné 84,1 % 80,9 % +3,2 pts 81,3 % 82,8 % -1,5 pts CSM sur les nouvelles affaires P&C 142 170 -16,1 % 1 120 1 104 +1,4 %

Le ratio combiné P&C s’établit à 84,1 % au T3 2026, contre 80,9 % au T3 2025. Il intègre :

un ratio de sinistralité lié aux catastrophes naturelles de 9,1 %, reflet d’une activité soutenue au cours du trimestre, avec le séisme en Colombie ainsi qu’une accumulation d’événements moins importants, provisionnés de manière prudente. Ceci conduit à un ratio de catastrophes naturelles de 5,4 % sur les 9M 2026, bien en dessous du budget annuel de 10 %,

un ratio attritionnel intégrant les commissions de 75,7 %, résultant d’une performance sous-jacente solide et de l’accroissement de la prudence,

un effet d’actualisation de -8,1 %,

un ratio des coûts attribuables de 8,0 %.

Le résultat des activités d’assurance P&C de EUR 216 millions résulte d’un amortissement de la CSM de EUR 234 millions, de la libération de l’ajustement pour risque (« Risk Adjustment ») à hauteur de EUR 15 millions, d’un écart d’expérience négatif de EUR -35 millions et d’un impact des contrats déficitaires de EUR 2 millions.

L&H poursuit sa bonne performance au T3 2026

Au T3 2026, les revenus d’assurance L&H s’élèvent à EUR 1 881 millions, en baisse de 2,3 % à taux de change constant (de 1,0 % à taux de change courant) par rapport au T3 2025. SCOR continue d’augmenter la CSM L&H grâce à la souscription de nouveaux contrats (EUR 93 millions de CSM sur les nouvelles affaires 8 au T3 2026).

Chiffres clés en réassurance L&H :

En EUR millions

(à taux de change courant) T3 2026 T3 2025 Variation 9M 2026 9M 2025 Variation Revenus d’assurance L&H 1 881 1 900 -1,0 % 5 712 6 091 -6,2 % Résultat des activités d’assurance L&H 119 98 +21,3 % 276 334 -17,4 % CSM sur les affaires nouvelles L&H 93 82 +13,0 % 309 294 +5,0 %

Le résultat des activités d’assurance L&H s’élève à EUR 119 millions au T3 2026. Il intègre :

un amortissement de la CSM de EUR 95 millions,

une libération de l’ajustement pour risque (« Risk Adjustment ») de EUR 31 millions,

un écart d’expérience de EUR 12 millions,

un impact négatif des contrats déficitaires de EUR -19 millions.

Les actifs investis dégagent un taux de rendement de 3,7 %

Au 30 septembre 2026, le total des actifs investis s’élève à EUR 23,2 milliards. L’allocation des actifs de SCOR est optimisée, avec 79 % du portefeuille investis en valeurs obligataires. SCOR dispose d’un portefeuille obligataire de très bonne qualité, avec une notation moyenne de A+ et une duration de 4,3 ans.

Chiffres clés en Investissements :

En EUR millions

(à taux de change courant) T3 2026 T3 2025 Variation 9M 2026 9M 2025 Variation Actifs investis 23 172 23 405 -1,0 % 23 172 23 405 -1,0 % Taux de rendement courant 4,1 % 3,5 % +0,6 pt 3,7 % 3,5 % +0,2 pt Taux de rendement des actifs investis (*) 3,7 % 3,3 % +0,4 pt 3,7 % 3,5 % +0,2 pt

(*) Exclus EUR -16 millions au 9M 2026 relatifs à l’impact de la variation de la juste valeur de l’option émise sur les actions propres, avant impôts.

Les produits financiers des actifs investis s’établissent à EUR 211 millions au T3 2026. Le rendement des actifs investis s’élève à 3,7 % (contre 3,3 % au T3 2025) et le rendement courant à 4,1 % (contre 3,5 % au T3 2025), ce dernier incluant un niveau plus élevé de distributions provenant de fonds capital-investissement.

Le taux de réinvestissement ressort à 5,0 % 9 au 30 septembre 2026, comparé à 4,3 % au 30 juin 2026. Le portefeuille d’actifs investis demeure très liquide avec EUR 8,9 milliards de cash-flows financiers attendus au cours des 24 prochains mois 10 , ce qui permet à SCOR de bénéficier d’un taux de réinvestissement toujours élevé.

*

* *

ANNEXE

1 – Principaux chiffres du Groupe du T3 et 9M 2026

En EUR millions

(à taux de change courant) T3 2026 T3 2025 Variation 9M 2026 9M 2025 Variation Revenus d’assurance 3 757 3 713 +1,2 % 11 196 11 596 -3,4 % Résultats des activités d’assurance 1 336 353 -4,9 % 1 016 1 035 -1,8 % Dépenses de gestion 304 307 -1,0 % 913 921 -0,9 % RoE annualisé 2 20,4 % 22,1 % -1,8 pts 18,9 % 19,9 % -1,0 pt RoE annualisé ajusté 3 20,4 % 21,5 % -1,2 pts 19,3 % 19,5 % -0,3 pt Résultat net 4 206 217 -4,8 % 603 642 -6,1 % Résultat net ajusté 3,4 206 211 -2,3 % 615 631 -2,6 % Valeur Économique 5,6 8 864 n.a. n.a. 8 864 8 536 +3,8 % Capitaux propres 4 303 n.a. n.a. 4 303 4 335 -0,7 % Marge sur services contractuels (CSM) 6 4 561 n.a. n.a. 4 561 4 201 +8,5 %

1 : Inclut les revenus sur les contrats financiers présentés selon la norme IFRS 9 ;

2 : Montants tenant compte de l’impact de la variation de la juste valeur de l’option émise sur les actions propres. Impact 9M 2026 de EUR -16 millions avant impôts ;

3 : Hors impact de la variation de la juste valeur de l’option émise sur les actions propres ;

4 : Résultat net consolidé part du groupe ;

5 : Définie comme la somme des capitaux propres et de la marge sur services contractuels (CSM) ;

6 : Nette d’impôts. Un taux d’impôts notionnel de 25 % est appliqué à la CSM.

2 – Chiffres clés du compte de résultat du T3 et 9M 2026

En EUR millions

(à taux de change courant) T3 2026 T3 2025 Variation 9M 2026 9M 2025 Variation Revenus d’assurance 3 757 3 713 +1,2 % 11 196 11 596 -3,4 % Revenus d’assurance P&C 1 876 1 813 +3,5 % 5 484 5 504 -0,4 % Revenus d’assurance L&H 1 881 1 900 -1,0 % 5 712 6 091 -6,2 % Produit financier sur les actifs investis 211 190 +11,0 % 644 626 +2,9 % Résultat opérationnel 321 313 +2,5 % 942 978 -3,7 % Résultat net 1,2 206 217 -4,8 % 603 642 -6,1 % Résultat net ajusté 1,3 206 211 -2,3 % 615 631 -2,6 % Bénéfice par action 2 (EUR) 1,16 1,22 -5,0 % 3,37 3,59 -6,2 % Bénéfice par action ajusté 3 (EUR) 1,16 1,18 -2,5 % 3,44 3,53 -2,7 % Cash-flow opérationnel 559 459 +21,7 % 883 1 005 -12,1 %

1 : Résultat net consolidé part du groupe ;

2 : Montants tenant compte de l’impact de la variation de la juste valeur de l’option émise sur les actions propres. Impact 9M 2026 de EUR -16 millions avant impôts ;

3 : Hors impact de la variation de la juste valeur de l’option émise sur les actions propres.

3 – Principaux ratios du compte de résultat du T3 et 9M 2026

En EUR millions

(à taux de change courant) T3 2026 T3 2025 Variation 9M 2026 9M 2025 Variation Taux de rendement des actifs investis 1,2 3,7 % 3,3 % +0,4 pt 3,7 % 3,5 % +0,2 pt Ratio combiné P&C 3 84,1 % 80,9 % +3,2 pts 81,3 % 82,8 % -1,5 pts RoE annualisé 4 20,4 % 22,1 % -1,8 pts 18,9 % 19,9 % -1,0 pt RoE annualisé ajusté 5 20,4 % 21,5 % -1,2 pts 19,3 % 19,5 % -0,3 pt Croissance de la Valeur Économique 6 n.a. n.a. n.a. 11,9 % 12,7 % -0,8 pt

1 : Annualisé ;

2 : Au 9M 2026, les actifs investis classés à la juste valeur par le compte de résultat excluent EUR -16 millions avant impôts relatifs à l’impact de la variation de la juste valeur de l’option sur les actions propres ;

3 : Le ratio combiné correspond à la somme des sinistres, des commissions variables et des frais de gestion attribuables P&C, divisée par les revenus nets d’assurance P&C ;

4 : Montants tenant compte de l’impact de la variation de la juste valeur de l’option émise sur les actions propres. Impact 9M 2026 de EUR -16 millions avant impôts ;

5 : Hors impact de la variation de la juste valeur de l’option émise sur les actions propres ;

6 : Non annualisée. Croissance à hypothèses économiques constantes, hors impact de la variation de la juste valeur de l’option émise sur les actions propres. Le point de départ est ajusté du dividende de EUR 1,9 par action (EUR 340 millions au total) au titre de l’année 2025, payé le 6 mai 2026. Valeur Économique définie comme la somme des capitaux propres et de la marge sur services contractuels (CSM), nette d’impôts. Un taux d’impôts notionnel de 25 % est appliqué à la CSM.

4 – Chiffres clés du bilan au 30 septembre 2026

En EUR millions

(à taux de change courant) Au

30 septembre 2026 Au

31 décembre 2025 Variation Total des actifs investis 1 23 172 23 515 -1,5 % Capitaux propres 4 303 4 427 -2,8 % Actif net comptable par action (EUR) 24,16 24,72 -2,3 % Valeur Économique 2 8 864 8 522 +4,0 % Valeur Économique par action (EUR) 3 49,77 47,59 +4,6 % Ratio d’endettement 4 22,8 % 25,3 % -2,5 pts Total des liquidités 5 2 284 2 236 +2,2 %

1 : Hors actifs nets pour le compte d’investisseurs tiers ;

2 : La Valeur Économique (définie comme la somme des capitaux propres et de la marge sur services contractuels (CSM), nette d’impôts) inclut les intérêts minoritaires ;

3 : La Valeur Économique par action exclut les intérêts minoritaires ;

4 : Le ratio d’endettement correspond au rapport entre la dette subordonnée et la somme de la Valeur Économique et de la dette subordonnée en norme IFRS 17 ;

5 : Inclut la trésorerie et l’équivalent de trésorerie ainsi que les placements à court terme.

*

* *

SCOR, un réassureur mondial de premier plan



Réassureur mondial de premier plan, SCOR offre à ses clients une gamme innovante et diversifiée de solutions et de services de réassurance et d’assurance pour le contrôle et la gestion des risques. Fidèle à sa devise « l’Art et la Science du Risque », le Groupe met son expertise reconnue au sein du secteur et ses solutions financières de pointe au service du bien-être et de la résilience des populations.

Le Groupe a enregistré 15,4 milliards d’euros de revenus d’assurance bruts en 2025. Représenté à travers plus de 35 bureaux dans le monde, il est au service de ses clients dans plus de 150 pays.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.scor.com Relations Presse

Alexandre Garcia

media@scor.com



Relations Investisseurs

Thomas Fossard

InvestorRelations@scor.com



Retrouvez-nous sur LinkedIn



L’ensemble des contenus publiés par le groupe SCOR à partir du 1er janvier 2024 sont certifiés avec Wiztrust. Vous pouvez en vérifier l’authenticité sur le site wiztrust.com .



Généralités

Les chiffres présentés dans ce communiqué de presse peuvent ne pas correspondre exactement aux totaux des tableaux et du texte. Les pourcentages et les variations en pourcentage sont calculés sur des chiffres complets (y compris les décimales) ; par conséquent, ce communiqué de presse peut contenir des différences non significatives dans les sommes et les pourcentages en raison des arrondis. Sauf indication contraire, les sources pour le classement des entreprises et les positions sur le marché sont internes. Ce communiqué de presse ne constitue pas, dans quelque pays que ce soit, une offre de vente ou d’échange, ni la sollicitation d’une offre d’achat ou de souscription de titres SCOR, et ne doit pas être interprété comme tel.

Déclarations prévisionnelles

Ce communiqué de presse contient des déclarations, hypothèses et informations prévisionnelles sur la situation financière, les résultats, les activités, la stratégie, les plans et les objectifs de SCOR, notamment en ce qui concerne les projets actuels ou futurs de SCOR.

Ces déclarations peuvent être identifiées par l’utilisation du futur ou du mode conditionnel, ainsi que par des termes tels que « estimer », « croire », « anticiper », « viser », « s’attendre à », « avoir pour objectif de », « avoir l’intention de », « prévoir de », « projeter », « aboutir à », « devoir », « pouvoir » et d’autres expressions similaires.

Il convient de noter que la réalisation de ces objectifs et de ces déclarations, hypothèses et informations prévisionnelles dépend des circonstances et des faits qui se produiront ou non à l’avenir.

Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces déclarations, hypothèses et informations prévisionnelles. Ces déclarations, hypothèses, et informations prévisionnelles ne sont pas des garanties de performance future. Les déclarations, hypothèses et informations prévisionnelles (y compris sur des objectifs) peuvent être affectées par des risques connus ou inconnus, des incertitudes identifiées ou non, et d’autres facteurs susceptibles d’impacter de façon significative les résultats, les performances et les réalisations futurs, envisagés ou attendus par SCOR.

En particulier, il convient de noter que l’impact total des risques macroéconomiques, financiers, géopolitiques, climatiques et réglementaires sur les activités et résultats de SCOR ne peut être évalué avec précision.

Par conséquent, l’ensemble des évaluations, des hypothèses et, plus généralement, des chiffres présentés dans ce communiqué de presse sont nécessairement des estimations basées sur des analyses évolutives, et comprennent un large éventail d’hypothèses théoriques, qui sont très évolutives.

Les informations relatives aux risques et incertitudes pouvant affecter l’activité de SCOR sont présentées dans le Document d’Enregistrement Universel 2025 déposé le 13 mars 2026 sous le numéro D.26-0090 auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), disponible sur le site internet de SCOR ( www.scor.com ) et de l’AMF ( www.amf-france.org ), ainsi que dans le Rapport Financier Semestriel 2026 publié le 30 juin 2026 disponible également sur le site internet de SCOR www.scor.com.

En outre, ces déclarations, hypothèses et informations prévisionnelles ne sont pas des « prévisions de bénéfice » au sens de l’article 1 du règlement délégué de la Commission (UE) 2019/980.

SCOR n’a pas l’intention ni l’obligation de, et ne s’engage en aucun cas à, compléter, mettre à jour, actualiser, revoir ou changer ces déclarations, hypothèses et informations prévisionnelles, que ce soit au résultat d’informations nouvelles, d’évènements futurs, ou pour quelque autre raison que ce soit.

Informations financières

Les informations financières du Groupe contenues dans ce communiqué de presse sont préparées sur la base des normes IFRS et des interprétations publiées et approuvées par l’Union européenne.

Sauf indication contraire, les éléments du bilan, du compte de résultat et les ratios de l’exercice précédent n’ont pas été reclassés.

Le calcul des ratios financiers (tels que le taux de rendement sur actifs investis, le taux de rendement courant, le rendement des capitaux propres et le ratio combiné) est détaillé dans les annexes de la présentation des résultats financiers du troisième trimestre 2026 qui est disponible sur le site internet de SCOR ( www.scor.com ) (voir pages 19-53).

Les résultats financiers du troisième trimestre 2026 inclus dans ce communiqué de presse n’ont pas fait l’objet d’un audit par les commissaires aux comptes de SCOR.

Sauf indication contraire, tous les chiffres sont présentés en euros. Tout chiffre ou toute donnée financière pour une période postérieure au 30 septembre 2026 ne doit pas être considéré comme une prévision des résultats financiers attendus pour ces périodes.

1 Inclut les revenus sur les contrats financiers présentés selon la norme IFRS 9.

2 Définie comme la somme des capitaux propres et de la marge sur services contractuels (CSM), nette d’impôts. Un taux d’impôts notionnel de 25 % est appliqué à la CSM.

3 Non annualisé. Le point de départ est ajusté du dividende de EUR 1,90 par action (EUR 340 millions au total) au titre de l’année 2025, payé en 2026.

4 Croissance à hypothèses économiques constantes (c’est-à-dire ajustée des variations de taux d’intérêt et de l’impact des changes sur les fonds propres et la CSM) par rapport au 31 décembre 2025, hors impact de la variation de la juste valeur de l’option sur les actions propres de SCOR.

5 Le ratio de solvabilité est estimé après prise en compte du provisionnement du dividende pour les neuf premiers mois, sur la base du dividende payé au titre de l’exercice 2025 (EUR 1,90 par action).

6 Hors impact de la variation de la juste valeur de l’option émise sur les actions propres de SCOR.

7 Estimation du revenu brut des primes par année de souscription – Estimated Gross Premium Income (EGPI).

8 Inclut la CSM sur les nouveaux traités et la variation de la CSM sur les traités existants due aux nouveaux contrats (c’est-à-dire les nouvelles affaires sur les contrats existants).

9 Ce taux correspond au taux de réinvestissement théorique fondé sur l’allocation des classes d’actifs de rendement (à savoir le portefeuille obligataire, les prêts et l’immobilier) au T3 2026, conformément aux hypothèses actuelles de duration des réinvestissements. Écarts de rendement (spreads) et courbes de taux au 30 septembre 2026.

10 Au 30 septembre 2026. Comprend les soldes de trésorerie courante ainsi que les coupons et remboursements futurs.

Pièce jointe