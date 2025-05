Scor: résultat net trimestriel en hausse de près de 2% information fournie par Cercle Finance • 07/05/2025 à 08:55









(CercleFinance.com) - Le réassureur Scor publie un résultat net en hausse de 1,7% à 200 millions d'euros au titre du premier trimestre 2025 (+10,5% à 195 millions hors impact de la variation de la juste valeur de l'option sur les actions propres), 'porté par toutes les lignes de métier'.



'Les performances de l'activité P&C demeurent excellentes, avec un ratio combiné de 85% absorbant des évènements majeurs de catastrophes naturelles sur le trimestre, tout en renforçant notre niveau de prudence', note ainsi son directeur général Thierry Léger.



Le dirigeant met aussi en avant une poursuite du redressement du résultat des activités d'assurance L&H (à 118 millions) avec un écart d'expérience neutre, ainsi qu'un taux de rendement courant des investissements élevé de 3,5%.



'Nous commençons l'année avec un RoE (rendement annualisé des capitaux propres) de 18,7% et un ratio de solvabilité à 212%, en hausse, soutenu par une génération nette de capital opérationnel favorable', ajoute Thierry Léger.





Valeurs associées SCOR 27,860 EUR Euronext Paris +4,74%