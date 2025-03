Scor: résultat net de 233 ME au 4ème trimestre 2024 information fournie par Cercle Finance • 05/03/2025 à 08:04









(CercleFinance.com) - Scor enregistre un résultat net de 233 millions d'euros (235 millions d'euros ajusté) au 4ème trimestre 2024, porté par toutes les activités.



En P&C, le ratio combiné de 83,1 % au 4ème trimestre 2024 bénéficie d'une faible sinistralité liée aux catastrophes naturelles, dont le ratio s'établit à 6,4 %. Sur l'année 2024, le ratio de catastrophes naturelles s'élève à 9,4 % et est meilleur que le budget fixé à 10 %.



En L&H, le résultat des activités d'assurance s'établit à 119 millions d'euros au 4ème trimestre 2024.



Sur l'exercice 2024, Scor dégage un résultat net de 4 millions d'euros (11 millions d'euros ajusté). Le ratio de solvabilité s'établit à 210 % fin 2024, soit dans la partie haute de la plage de solvabilité optimale de 185 % à 220 %.





