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SCOR: Résultat net +12,8% au T1, objectifs confirmés
information fournie par Reuters 06/05/2026 à 07:46

L'illustration montre le logo de Scor

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SCOR a ‌fait état mercredi d'un résultat net ​en hausse de 12,8% sur un an au premier trimestre, dépassant les attentes, ​le réassureur français citant une performance portée par ​toutes ses lignes de ⁠métier et confirmant ses objectifs 2026.

Le ‌résultat net est ressorti à 225 millions d'euros pour la période ​janvier-mars, alors ‌que les analystes tablaient en ⁠moyenne sur 202 millions d'euros dans un consensus compilé par le groupe.

"Les performances ⁠de l’activité ‌P&C demeurent excellentes, avec un ratio ⁠combiné de 80,2%, permettant la ‌constitution de prudence supplémentaire ainsi ⁠qu’une provision IBNR6 de précaution en ⁠lien avec ‌le conflit au Moyen-Orient", a déclaré Thierry ​Léger, directeur général, ‌cité dans un communiqué.

Le ratio de solvabilité SCOR, une ​mesure clef de sa santé financière, est estimé à 220% ⁠à fin mars, en hausse de 5 points de pourcentage par rapport à l’exercice 2025 et contre 227% attendus dans le consensus.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par ​Augustin Turpin)

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1 commentaire

  • 07:51

    Superbes résultats donc prévoir un bon moins 10% aujourd'hui...

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