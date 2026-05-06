L'illustration montre le logo de Scor

SCOR a ‌fait état mercredi d'un résultat net ​en hausse de 12,8% sur un an au premier trimestre, dépassant les attentes, ​le réassureur français citant une performance portée par ​toutes ses lignes de ⁠métier et confirmant ses objectifs 2026.

Le ‌résultat net est ressorti à 225 millions d'euros pour la période ​janvier-mars, alors ‌que les analystes tablaient en ⁠moyenne sur 202 millions d'euros dans un consensus compilé par le groupe.

"Les performances ⁠de l’activité ‌P&C demeurent excellentes, avec un ratio ⁠combiné de 80,2%, permettant la ‌constitution de prudence supplémentaire ainsi ⁠qu’une provision IBNR6 de précaution en ⁠lien avec ‌le conflit au Moyen-Orient", a déclaré Thierry ​Léger, directeur général, ‌cité dans un communiqué.

Le ratio de solvabilité SCOR, une ​mesure clef de sa santé financière, est estimé à 220% ⁠à fin mars, en hausse de 5 points de pourcentage par rapport à l’exercice 2025 et contre 227% attendus dans le consensus.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par ​Augustin Turpin)