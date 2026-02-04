SCOR-Renouvellements P&C de janvier 2026

Scor SE SCOR.PA :
* RENOUVELLEMENTS P&C DE JANVIER 2026
* CROISSANCE SÉLECTIVE DANS UN ENVIRONNEMENT TARIFAIRE CONCURRENTIEL
* LORS DES RENOUVELLEMENTS DE JANVIER 2026, SCOR ENREGISTRE UNE HAUSSE DE L'EGPI DE 4,7 % POUR LA RÉASSURANCE TRADITIONNELLE ET DE 80,5% EN «ALTERNATIVE SOLUTIONS»
Texte original nGNE20Fbgc Pour plus de détails, cliquez sur SCOR.PA
(Rédaction de Gdansk)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer