Scor: renouvellement du mandat du directeur général pour trois ans

Le PDG de Scor, Thierry Léger, à Paris, le 28 avril 2026. ( AFP / THOMAS SAMSON )

Le directeur général du réassureur français Scor, Thierry Léger, 59 ans, a vu son mandat renouvelé jusqu'en 2029, mardi lors de l'assemblée général annuelle du groupe, et sa rémunération connaîtra une hausse de 10% pour 2026.

Le renouvellement pour trois ans du mandat d'administrateur du patron de Scor a été voté à 99,52% par les actionnaires.

La hausse de la rémunération pour 2026 a elle été votée à 93,35%.

En 2025, M. Léger a touché 2,26 millions d'euros en comptant la rémunération fixe (1,250 million) et variable (un peu plus de 816.000 euros).

Le comité des nominations et des rémunérations a estimé que "l'objectif lié à son bonus était atteint à 100% au titre de l'exercice 2025", selon le texte.

De nationalités française et suisse, Thierry Léger a rejoint Scor, dont l'activité consiste à assurer les assureurs, en tant que directeur général en 2023, après une carrière passée chez le géant suisse Swiss Re.

Dès 2024, le dirigeant s'était retrouvé confronté à des problèmes avec les activités de la branche vie et santé, notamment aux Etats-Unis, causant une lourde perte et l'obligeant à réviser le plan stratégique du groupe.

Les activités Vie et santé (L&H) ont bénéficié en 2025 "des mesures décisives prises en 2024", et Scor a réalisé un bénéfice net de 851 millions d'euros en 2025, contre 4 millions en 2024.