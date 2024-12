Scor: reconduction des objectifs du plan Forward 2026 information fournie par Cercle Finance • 12/12/2024 à 11:10









(CercleFinance.com) - A l'occasion d'une mise à jour de son plan Forward 2026, Scor indique reconduire ses objectifs principaux reconduits pour 2025-2026, dont une hypothèse de rendement des capitaux propres (ROE) supérieur à 12% par an.



Pour la durée restante du plan, le réassureur confirme aussi viser un taux de croissance de la valeur économique du groupe de 9% par an, à hypothèses économiques constantes, ainsi qu'un ratio de solvabilité dans la plage optimale de 185 à 220%.



Par ailleurs, Scor a accéléré les initiatives de transformation et de simplification du groupe, donnant lieu à une réduction des coûts de 150 millions d'euros attendue en 2025, près d'un an avant l'échéance prévue dans le plan Forward 2026.





Valeurs associées SCOR 23,24 EUR Euronext Paris -3,33%