 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Injures publiques: Marine Tondelier porte plainte contre le maire RN Steeve Briois
information fournie par AFP 04/03/2026 à 12:24

La secrétaire nationale des Ecologistes Marine Tondelier le 19 janvier 2026, à Paris ( AFP / Blanca CRUZ )

La secrétaire nationale des Ecologistes Marine Tondelier le 19 janvier 2026, à Paris ( AFP / Blanca CRUZ )

La cheffe des Ecologistes, Marine Tondelier, a confirmé avoir porté plainte contre le maire RN de Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais), Steeve Briois, pour "injures publiques" après qu'il a notamment qualifié des opposants dont elle fait partie de "Khmers verts" lors d'un conseil municipal.

Dans une publication sur son compte X mardi soir, l'élue d'opposition à Hénin-Beaumont a dénoncé les "attaques" de l'édile "pour brutaliser et insulter l'opposition au quotidien", assurant que "depuis douze ans", M. Briois "se livre à toutes les humiliations et intimidations" pour les faire taire.

Lors du Conseil municipal du 18 novembre, le maire de ce bastion du Rassemblement national avait notamment qualifié à plusieurs reprises les élus d'opposition de "talibans" et d'"hystériques". "Vous êtes des Khmers verts qui ne supportez-rien", avait-il également lancé selon une vidéo de la séance.

Dans sa plainte déposée devant le tribunal de Béthune (Pas-de-Calais) le 11 février et consultée par l'AFP, la cheffe des Ecologistes, qui ne se représente pas aux municipales du 15 mars, assure également que M. Briois l'a appelée "Attila Tondelier" et décrite comme "pire que Staline".

"Quelle que soit l'issue de cette plainte, elle est aussi un signal d'alarme", a-t-elle ajouté sur X.

Le débat à ce moment-là au conseil municipal portait sur les délégations de services publics attribuées par la mairie dans le domaine de la petite enfance. Mme Tondelier "s'est contentée d'interroger le maire sur le choix" de l'entreprise privée People and Baby, "pour assurer la gestion de la crèche de la commune", avait indiqué à l'AFP son avocat Me Tewfik Bouzenoune, peu après le conseil.

"Les termes utilisés relèvent de la liberté d'expression déjà employés entre adversaires politique", s'était défendu M. Briois, sollicité en novembre par l'AFP. Il avait accusé Mme Tondelier de "nous insulter et insulter la population de +fachos+".

Municipales 2026
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

4 commentaires

  • 13:23

    Que ne ferait on pas pour rester dans la lumière, est elle au courant que la justice n'arrive pas à traiter les dossiers en souffrance.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank