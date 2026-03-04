SCOR-Ratio de solvabilité à 215% fin 2025, baisse des revenus d'assurance P&C

SCOR SCOR.PA a fait état mercredi d'un ratio de solvabilité dans le haut de sa fourchette cible, le réassureur français citant une génération de capital opérationnel "robuste", malgré des revenus d'assurance P&C en baisse sur un an.

SCOR a fait état d'un ratio de solvabilité du groupe à 215% au 31 décembre 2025, dans la partie haute de la plage de solvabilité optimale de 185% à 220%, et en hausse de 5 points de pourcentage par rapport à l’exercice 2024, selon un communiqué du groupe.

"(Il) reflète essentiellement la forte génération nette de capital, le provisionnement du dividende de l’exercice et une évolution défavorable du marché", précise le communiqué.

En réassurance dommages et responsabilité (P&C), SCOR a dégagé un résultat d'assurance annuel de 7,299 milliards d'euros à taux de change courants, en baisse de 4,4% par rapport à 2024.

Le ratio combiné, le rapport entre les sinistres et les primes, est quant à lui ressorti à 80,9% au quatrième trimestre, tandis que les analystes tablaient sur 84,8% selon un consensus fourni par l'entreprise.

Le réassureur français a par ailleurs déclaré proposer un dividende de 1,9 euro par action, en hausse de 5,6% sur un an.

En janvier, SCOR avait annoncé la nomination de Philipp Rüede, actuellement directeur général de SCOR Life & Health, en tant que directeur financier du groupe à compter du 7 mars.

