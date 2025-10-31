Scor, plus forte baisse du SBF 120 et du SRD à la mi-séance du vendredi 31 octobre 2025-

(AOF) - Scor (-7,15% à 28,04 euros)

Si le réassureur a dévoilé un profit trimestriel supérieur aux attentes, il doit cette surperformance à la seule activité réassurance dommages et responsabilité, qui a bénéficié d'un faible nombre de catastrophes naturelles. En revanche, la réassurance vie et santé et l'activité d'investissement ont déçu, de même que le ratio de solvabilité.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Cinquième réassureur mondial né en 1970, leader en Europe ;

- Primes brutes d’un montant de 20,1 Mds€, équilibrées entre la réassurance-dommages et l’assurance de spécialités pour 49 % et la réassurance vie & santé pour 51 % ;

- Ambition : création de valeur via le contrôle de l’appétit au risque, la discipline dans la politique de souscription et l’alimentation des portefeuilles non-vie et vie&santé, diversifiés et d’importance égale ;

- Capital ouvert avec 4 positions fortes –5,21 % des actions pour ACM, 5,02 % pour Cardif et 5 % pour Norges Bank et 5,84 % pour les salariés, Fabrice Brégier présidant le conseil de 15 administrateurs et Thierry Léger assurant la direction générale.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires « Forward 2026 » :

- organisation en 3 « hubs » autonomes de gestion (les Amérique, l’Asie-Pacifique et l’EMEA), la souscription et la gestion des sinistres dépendant des divisions vie et non-vie,

- monétisation du fonds de commerce par des « risk parnerships » et gestion dynamique de l’allocation de capital via les données regroupées dans une plateforme unique,

- diversification réussie dans la gestion pour compte de tiers,

- réassurance vie & santé : exploitation maximale de la plateforme, sélectivité des nouvelles affaires, attendues à 400 M€ par an, pilotage centralisé des contrats en cours…,

- réassurance dommages, au marché affecté par la surcapacité : sélectivité, notamment dans les activités exposées au risque climatique, montée des offres alternatives (triplement des primes en 2026 vs 2023) et des nouvelles solutions -réassurance paramétrique, exploitation des données via la plateforme DASP,

- innovation focalisée, en interne sur les infrastructures propres et la cybersécurité, pour les clients, sur une plateforme de distribution adaptée au contexte de multi-cloud ;

- Stratégie environnementale visant la neutralité carbone en 2030 pour les opérations du groupe, en 2050 pour le portefeuille d’investissement :

- triplement de la couverture des projets à faible émission et offres spécifiques -FEEL, BAM ou VITAE,

- en réassurance-vie, recours aux crédits carbone et facilités de crédit « vert » ;

- Capacité à résister à la volatilité des catastrophes naturelles et à maintenir le montant des primes des affaires renouvelées ;

- Situation financière solide : capitaux propres de 4,5 Mds€ avec 20,3 % de rendement annualisé et ratio de solvabilité de 210 %.

Défis

- Sensibilité à la parité € vs $ et £, monnaies de libellé de l’essentiel des revenus ;

- Suivi de la valeur économique par action, en repli à 47 €, et du ratio combiné d’assurance dommages, en baisse à 82,5 % à fin juin ;

- Vers une fin judiciaire du conflit avec Covea dans le courant de 2026 ;

- Après un repli de 1,2 % des revenus et une hausse de 1,7 % du bénéfice net, confiance dans l’exécution de la stratégie Forward 2026 ;

- Anticipations 2026 : hausse annuelle de 9 % de la valeur économique et ratio de solvabilité entre 185 et 220 % ;

- Dividende 2024 stable à 1,80 €.