La Bourse de Paris termine dans le rouge, minée par des résultats d'entreprises

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / Thomas SAMSON )

La Bourse de Paris a terminé dans le rouge vendredi, minée par des résultats d'entreprises jugés un peu moins solides et lourdement sanctionnés par les investisseurs.

L'indice vedette de la Bourse de Paris, le CAC 40, a terminé en baisse de 0,44%, soit une perte de 36,22 points, pour finalement s'établir à 8.121,07 points.

Jeudi, il avait terminé en repli de 0,53%. Le CAC 40 s'affiche cependant en hausse de 2,85% sur le mois.

Les performances des indices boursiers sur la séance "reflètent ce que l'on a observé au niveau des publications de résultats d'entreprises: les Etats-Unis ont des résultats solides, face à des publications moyennes en Europe avec des sociétés qui font a peu près ou un peu moins que ce qui est attendu", résume pour l'AFP Florian Allain, gérant de portefeuilles à Mandarine Gestion.

"Cette saison des résultats est incontestablement devenue une +saison américaine+, les chiffres européens faisant pâle figure en comparaison", affirme également Florian Ielpo, responsable de la recherche macroéconomique de Lombard Odier IM.

"Soit les bénéfices anticipés sont déjà intégralement reflétés dans les cours (...), soit ils déçoivent (...), soulevant des questions quant à la compétitivité européenne", poursuit-il.

- L'assurance et la réassurance en berne -

Le réassureur Scor a publié vendredi un bénéfice net de 217 millions d'euros au troisième trimestre, signe de la poursuite du redressement de ses comptes cette année et d'un moindre impact des catastrophes naturelles, mais s'est vu lourdement sanctionné en Bourse vendredi.

Le titre Scor a chuté de 12,98% à 26,28 euros.

"La réaction est sévère", concède M. Allain. Pour le gérant, il s'agit là d'une sanction car le "ratio de solvabilité est faible par rapport à ses concurrents" dans le secteur de la réassurance, comme Swiss Re.

Scor est "l'un des acteurs qui n'a pas les moyens de monter son dividende et faire des programmes de rachat d'action, ce que font les concurrents", poursuit-il.

L'assureur Axa a quant a lui publié jeudi un chiffre d'affaires en hausse de 6% à 89,4 milliards d'euros sur les neuf premiers mois de l'année, une "très bonne performance" portée par l'intégralité de ses géographies et ses métiers, indique-t-il. Le titre Axa a toutefois perdu 4,35% à 37,63 euros, la pire performance du CAC 40 vendredi.

Malgré des "résultats corrects", M. Allain relève "des petits éléments un peu moins bon" notamment pour l'assurance d'entreprises aux Etats-Unis.

Euronext CAC40