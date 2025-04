Scor: placement réussi d'un 'cat bond' information fournie par Cercle Finance • 10/04/2025 à 07:07









(CercleFinance.com) - Scor indique avoir placé avec succès une nouvelle obligation catastrophe ('cat bond'), Atlas Capital DAC Series 2025-1, qui fournit au groupe une couverture pluriannuelle de 240 millions dollars contre certaines catastrophes naturelles.



Cette obligation couvre les risques de tempêtes aux États-Unis et dans les Caraïbes, les tremblements de terre aux États-Unis et au Canada, ainsi que les tempêtes européennes, sur une période s'étendant du 1er juin prochain au 31 mai 2028.



Le prix de l'obligation catastrophe a été fixé le 3 avril à un taux de 7,25%, et son placement clôturé le 9 avril. Atlas Capital DAC Series 2025-1 a été bien accueillie par les investisseurs et a bénéficié d'une forte demande, selon le réassureur.





