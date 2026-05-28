Scor place avec succès une nouvelle obligation catastrophe

Scor SE SCOR.PA :
* PLACE AVEC SUCCÈS UNE NOUVELLE OBLIGATION CATASTROPHE, ATLAS CAPITAL DAC SERIES 2026-1
* LE PRIX DE L'OBLIGATION CATASTROPHE A ÉTÉ FIXÉ LE 20 MAI 2026 À UN TAUX DE 6.00%, ET SON PLACEMENT CLÔTURÉ LE 27 MAI 2026
* FOURNIT AU GROUPE UNE COUVERTURE PLURIANNUELLE DE USD 75 MLNS CONTRE LES RISQUES DE TEMPÊTES AUX USA ET DANS LES CARAÏBES, LES TREMBLEMENTS DE TERRE AUX USA ET AU CANADA, AINSI QUE LES TEMPÊTES EUROPÉENNES
Pour plus de détails, cliquez sur SCOR.PA
(Rédaction de Gdansk)
