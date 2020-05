Communiqué de presse

4 mai 2020 - N° 11



SCOR place avec succès une nouvelle obligation catastrophe, Atlas Capital Reinsurance 2020 DAC

SCOR a placé avec succès une nouvelle obligation catastrophe (« cat bond »), Atlas Capital Reinsurance 2020 DAC, qui fournit au Groupe une couverture pluriannuelle de USD 200 millions contre les risques d'ouragans aux États-Unis et de tremblements de terre aux États-Unis et au Canada. La période de risque couverte par Atlas Capital Reinsurance 2020 DAC s'étend du 30 avril 2020 au 31 mai 2024. Cette émission a reçu l'agrément de la Banque Centrale d'Irlande (CBI) et des autorités réglementaires irlandaises.

Le prix de l'obligation catastrophe a été fixé le 22 avril 2020, et son placement clôturé le 29 avril 2020. GC Securities1 est intervenu en qualité d'agent de structuration et de teneur de livre unique (Sole Structuring Agent and Bookrunner). Clifford Chance et Walkers ont été conseils juridiques. Atlas Capital Reinsurance 2020 DAC est la toute première obligation catastrophe à déclenchement indiciel approuvée en Irlande sous le régime Solvabilité II.

Garantir une « protection du capital efficace » fait partie des piliers stratégiques du groupe SCOR, qui recourt régulièrement aux instruments offerts par les marchés financiers.

Jean-Paul Conoscente, Directeur général de SCOR Global P&C, déclare : « SCOR est heureux d'annoncer le succès de cette nouvelle émission d'une obligation catastrophe. Le très bon accueil que lui ont réservé les investisseurs nous a permis de revoir à la hausse la taille de l'émission. Ceci témoigne de l'excellente réputation de SCOR en tant qu'émetteur fréquent et innovant sur le marché des ILS. Je tiens à remercier vivement la Banque Centrale d'Irlande et les autorités réglementaires irlandaises pour l'efficacité avec laquelle elles ont revu et approuvé cette transaction. »

1 GC Securities est une division de MMC Securities LLC, courtier-négociant immatriculé aux États-Unis et membre de la FINRA, de la NFA et de la SIPC.







