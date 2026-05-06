Scor passe entre les gouttes au 1T, bénéfice net en hausse de 12,8%

( AFP / JULIE SEBADELHA )

Le réassureur français Scor, relativement épargné par les sinistres climatiques depuis le début de l'année, a publié mercredi un bénéfice net de 225 millions d'euros pour le premier trimestre, en hausse de 12,8% sur un an.

"Nous avons réalisé une performance très solide au premier trimestre", a souligné le directeur général de l'entreprise Thierry Léger, cité dans un communiqué.

M. Léger, dont le mandat d'administrateur a été renouvelé la semaine dernière pour trois ans lors de l'assemblée générale du groupe, s'est dit par ailleurs "confiant dans la capacité de Scor à atteindre ses objectifs 2026".

Les revenus d'assurances — équivalent du chiffre d'affaires — ressortent en baisse de 6,1% sur un an, à 3,8 milliards d'euros.

La branche dommages et responsabilité (P&C) a vu le "résultat des activités d'assurance" grimper de 24%, quand celle relative aux activités vie et santé (L&H) a vu le sien reculer de 9,3%, selon le communiqué.

Le groupe, dont l'activité consiste à assurer les compagnies d'assurance, a constitué une provision d'environ 50 millions d'euros "de précaution" pour les incertitudes liées au conflit au Moyen-Orient, a-t-il précisé dans son communiqué.

Peu touché au premier trimestre par les catastrophes naturelles, Scor a également publié un taux de rendement courant des investissements de 3,6%, "avec des taux de réinvestissement attractifs".

Après une année 2024 juste à l'équilibre, la société avait publié en 2025 un bénéfice net record de 851 millions d'euros.